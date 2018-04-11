Не пропустите! Шоу «Stand Up на ТНТ» уже на этой неделе в Таллинне

Шоу Stand Up на ТНТ производства компании Comedy Club Production – это очередная вариация на тему юмора, где лучшие стендап-комики России смешно, легко и непринужденно показывают зрителям смелый и актуальный юмор. Во многом благодаря проекту жанр «одного микрофона» - стендап - в последние годы нашел своего зрителя и приобрел широкую популярность.

В Таллинне комедийные актеры проекта – Стас Старовойтов, Слава Комиссаренко, Иван Абрамов, Нурлан Сабуров и Юлия Ахмедова - порадуют гостей концерта новыми смешными монологами из своей гастрольной программы о повседневных вещах, не понаслышке знакомых каждому из нас.

«Шутки, конечно же, останутся на первом месте, однако за ними мы хотим не прятать, а показывать серьезные темы», - рассказывает Руслан Белый, резидент шоу Comedy Club и один из основателей шоу Stand Up на ТНТ. Комики Stand Up превращают в шутки те проблемы, которые обычно портят нам настроение, поэтому в новой сольной программе артистов – еще больше юмора о злободневном, провокационном и жизненном.