вторник, 10 апреля 2018 г.
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  • Валерия о разрыве с мужем: сложно быть нянькой взрослому мужчине

Валерия о разрыве с мужем: сложно быть нянькой взрослому мужчине Смотрите видео!

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ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Певица Валерия дала интервью Борису Корчевникову в его передаче «Судьба человека». Артистка рассказала о браке и разводе.

Мало кто знает, что первым мужем певицы Валерии был музыкант Леонид Ярошевский. Они, будучи совсем молодыми, вместе приехали из Саратова в Москву, чтобы поступить в институт Гнесиных. По словам артистки, Леонид был совершенно интеллигентным юношей, личность которого формировалась под влиянием деспотичного отца, добившегося успеха, – он был артистом филармонии.

Свадьба была скромной, поскольку, по словам Валерии, родители Ярошевского не захотели тратить много денег. Новоиспеченные супруги скитались по разным комнатам, квартирам, домам. В первый год супружества влюбленные сняли дом в Подмосковье. О нем у Валерии сохранились жуткие воспоминания.

«Чтобы ездить в институт, мне приходилось вставать в пять утра. А в этом доме умерла недавно бабушка, и все было таким грязным и засаленным...» – рассказала артистка. Однажды их приехала навестить ее мать и прямо спросила: «Можно я не буду снимать пальто?» Валерия пояснила, что ее родительница очень чистоплотна и даже брезглива. В этом доме молодые супруги прожили недолго. «Это был просто ад», – коротко высказалась о том времени Валерия.

На вопрос Корчевникова, планировали ли они ребенка, Валерия ответила категоричным отказом. Артистка объяснила, что быт был совершенно неустроенным – они кочевали с места на место, постоянно не хватало денег. Однако вовсе не переезд в Москву стал отправной точкой для разрыва с Ярошевским и не другой мужчина, как утверждал бывший муж.

Валерия отметила, что они расстались бы в любом случае. «Очень сложно быть нянькой взрослому мужчине, к сожалению. Мне не хочется это говорить, но так оно и было», – заявила популярная исполнительница.

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