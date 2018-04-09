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«Развод и девичья фамилия»: какие знаки зодиака не дорожат брачными узами Советы астролога Дмитрия Ланга

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ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Астрология помогает нам лучше узнать другу друга и предупредить множество проблем. Одни знаки Зодиака готовить броситься с головой в новые отношения, позабыв о семье, а совместная жизнь с другими только становится для некоторых только в радость, пишет Starhit.

Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг предлагает характеристику для каждого знака Зодиака, который, возможно, поможет обезопасить себя от развода. 

12 МЕСТО - ДЕВА 

Дева старается из всех сил быть примерным семьянином. И распад семьи сильно вредит хорошей репутации. Девы очень редко подают на развод. К тому же, они не просто стараются сохранить отношения, а стараются их улучшить. Модель Елена Перминова вышла замуж за предпринимателя Александра Лебедева. Пара воспитывает троих детей.  

11 МЕСТО - РЫБЫ 

Рыба ценит и любит семью. Очень спокойный знак, который умеет жить в гармонии с любимым человеком и ценить любовь. Разводятся Рыбы редко и только в случае, когда отношения действительно себя исчерпали. Агата Муцениеце на протяжении нескольких лет живет в браке с Павлом Прилучным. Они познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Сейчас пара воспитывает двоих детей – Тимофея и Мию.

10 МЕСТО - ТЕЛЕЦ 

Тельцу необходима стабильность и спокойствие. Он способен подстраиваться под своего партнера и имеет огромную терпеливость. Тельцы не хотят разводиться и будут стараться использовать все шансы, чтобы сохранить отношения. Наталья Подольская познакомилась с Владимиром Пресняковым более 10 лет назад. Свадьбу сыграли в 2010-м и для многих поклонников они считаются одной из самых крепких семейных пар шоу-бизнеса.

9 МЕСТО - КОЗЕРОГ

Козероги семейные люди. Для них важна стабильность и семейный уют. Они не любят интриги на стороне и не будут рисковать семейным счастьем, которое у них есть ради новых эмоций. Но если Козерог столкнулся с предательством, он подаст на развод без раздумий. Телеведущая Анфиса Чехова долгое время скрывала, что в ее семье все не так гладко. Только спустя время она призналась в разводе с супругом. Позже выяснилось, что мужчина изменил ей.

8 МЕСТО - ЛЕВ 

Как показывает моя практика, по статистике Львы не склонны разводиться. Они любят внимание к себе, к тому же, как правило, много вкладывают в отношения как морально, так и финансово. Поэтому развод для них воспринимается как серьезный шаг назад и большая потеря. Юлия Высоцкая вышла замуж за знаменитого режиссера Андрея Кочаловского 20 лет назад. У пары есть сын Петр и дочь Маша, которая пять лет назад попала в автокатастрофу и долгое время пребывала в коме. Однако беда еще больше сплотила супругов. 

7 МЕСТО - РАК

Рак хоть и пятится назад, но не в случаи развода. Они стараются изо всех сил сохранить отношения и чаще всего винят в разладе именно себя. Развод является для Рака серьезной проблемой. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе на протяжении 25 лет. У них есть сын Елисей. Многие поклонники считают их семью образцовой.

6 МЕСТО - ОВЕН 

Очень упрямый и самолюбивый знак. Овны склонны добиваться своего любимого человека и держаться за отношения. Но они не потерпят к себе потребительского отношения, а если почувствуют, что их не любят, то они с легкостью подадут на развод. Певица Валерия рассталась со своим первым супругом Леонидом Ярошевским, когда прошла любовь. Она признавалась, что мужчина понравился ей с самой первой встречи, но спустя время их отношения изменились. Артистка не стала тянуть и ушла от супруга. Валерия не жалеет, что приняла такое решение.

5 МЕСТО - ВОДОЛЕЙ 

Водолеи имеют большую склонность к разводу. Самое интересное, они редко винят в этом самих себя. Чаще всего они находят себе оправдания и перекладывают ответственность на своего партнера. Певица Юлия Началова была дважды замужем. После этого на протяжении пяти лет состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым. Этот роман не закончился свадьбой. 

4 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ

Стрельцы очень часто разводятся. Но самое интересное - они чаще других знаков зодиака имеют склонность потом возвращаться в прошлые отношения. Дело в том, что им сложно подстраиваться под своего партнера. Прохор Шаляпин был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной. Он ушел от нее, когда узнал, что его новая возлюбленная Анна Калашникова ждет ребенка. ДНК-тест доказал, что малыш был рожден не от него, он разорвал помолвку с избранницей. Однако сейчас выпускник «Фабрики звезд» прекрасно общается и с Анной, и с Ларисой. 

3 МЕСТО - ВЕСЫ

Представители знака Весов могут пережить множество разводов в своей жизни. И каждый развод они воспринимают очень болезненно. Также Весы не прощают измены и уходят из отношений в случае предательства. Не так давно Армен Джигарханян расстался со своей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Женщина до сих пор до конца не понимает причины, которые побудили знаменитого режиссера расстаться с ней.

2 МЕСТО - СКОРПИОН 

Скорпионы очень темпераментны, и эмоции являются для них главными в отношениях. Если представитель этого знака зодиака влюбился, то он сделает все возможное, чтобы быть рядом. Даже если ради этого придется проститься с законным супругом. Телеведущий Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Со своей нынешней супругой Полиной он познакомился, когда девушке было всего 17 лет. Буквально за два месяца до свадьбы с ней он оформил развод с третьей женой.  

1 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ 

Близнецы разводятся достаточно часто и с ними нужно быть аккуратными. Их эмоциональное состояние очень переменчиво, и они умеют это скрывать. Также Близнецы не любят признавать свои ошибки и не хотят нести ответственность в конфликтных ситуациях. Если представители этого знака зодиака разлюбит свою вторую половину, то он создаст такие условия, при которых невозможно вместе жить. Певец Вадим Казаченко оказался в непростой ситуации – несмотря на то, что он на протяжении многих лет работал вместе с продюсером Ириной Аманти и считал ее своей «кармической женой», он сыграл свадьбу в 2014 году с Ольгой Мартыновой. Спустя два года после торжества артист обратился к служителям Фемиды для признания брака фиктивным. Во время судебных дел он оформил отношения с Ириной Аманти.  

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