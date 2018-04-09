«Развод и девичья фамилия»: какие знаки зодиака не дорожат брачными узами

Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг предлагает характеристику для каждого знака Зодиака, который, возможно, поможет обезопасить себя от развода.

12 МЕСТО - ДЕВА

Дева старается из всех сил быть примерным семьянином. И распад семьи сильно вредит хорошей репутации. Девы очень редко подают на развод. К тому же, они не просто стараются сохранить отношения, а стараются их улучшить. Модель Елена Перминова вышла замуж за предпринимателя Александра Лебедева. Пара воспитывает троих детей.

11 МЕСТО - РЫБЫ

Рыба ценит и любит семью. Очень спокойный знак, который умеет жить в гармонии с любимым человеком и ценить любовь. Разводятся Рыбы редко и только в случае, когда отношения действительно себя исчерпали. Агата Муцениеце на протяжении нескольких лет живет в браке с Павлом Прилучным. Они познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Сейчас пара воспитывает двоих детей – Тимофея и Мию.

10 МЕСТО - ТЕЛЕЦ

Тельцу необходима стабильность и спокойствие. Он способен подстраиваться под своего партнера и имеет огромную терпеливость. Тельцы не хотят разводиться и будут стараться использовать все шансы, чтобы сохранить отношения. Наталья Подольская познакомилась с Владимиром Пресняковым более 10 лет назад. Свадьбу сыграли в 2010-м и для многих поклонников они считаются одной из самых крепких семейных пар шоу-бизнеса.

9 МЕСТО - КОЗЕРОГ

Козероги семейные люди. Для них важна стабильность и семейный уют. Они не любят интриги на стороне и не будут рисковать семейным счастьем, которое у них есть ради новых эмоций. Но если Козерог столкнулся с предательством, он подаст на развод без раздумий. Телеведущая Анфиса Чехова долгое время скрывала, что в ее семье все не так гладко. Только спустя время она призналась в разводе с супругом. Позже выяснилось, что мужчина изменил ей.

8 МЕСТО - ЛЕВ

Как показывает моя практика, по статистике Львы не склонны разводиться. Они любят внимание к себе, к тому же, как правило, много вкладывают в отношения как морально, так и финансово. Поэтому развод для них воспринимается как серьезный шаг назад и большая потеря. Юлия Высоцкая вышла замуж за знаменитого режиссера Андрея Кочаловского 20 лет назад. У пары есть сын Петр и дочь Маша, которая пять лет назад попала в автокатастрофу и долгое время пребывала в коме. Однако беда еще больше сплотила супругов.

7 МЕСТО - РАК

Рак хоть и пятится назад, но не в случаи развода. Они стараются изо всех сил сохранить отношения и чаще всего винят в разладе именно себя. Развод является для Рака серьезной проблемой. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе на протяжении 25 лет. У них есть сын Елисей. Многие поклонники считают их семью образцовой.

6 МЕСТО - ОВЕН