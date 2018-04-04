Мифы об алкоголе, которые давно пора забыть

С химической точки зрения нет никаких подтверждений этого мифа. И в водке, и в вине содержится спирт, который всасывается в кровь. Этот процесс не имеет никакого отношения к психосоциальной основе мифа. Скорее всего, поведение человека зависит от того, сколько он выпил.

4. Спасательные рецепты от похмельного синдрома

У каждого любителя крепких алкогольных напитков есть свой фирменный рецепт от похмелья. Но не стоит доверять им. Если это, конечно, не совет специалиста-биолога или химика. Известно, что все зависит от того, какую дозу спиртного человек употребил накануне. Чем больше доза – тем больше времени необходимо для его выхода из организма. Но не будем забывать об эффекте плацебо, согласно которому, люди верят в то, во что хотят верить. Поэтому некоторые могут утверждать, что их "спасает" от похмелья кофе, рассол или зелёный чай.

Но есть и действенный метод – это употребление большого количества минеральной или простой воды. Причина эффективности этого способа в том, что чрезмерное употребление спиртного сильно обезвоживает организм, влияя на все системы, в том числе на мозг и сосуды (что является причиной головных болей). А обильное питье предотвращает дегидратацию.

Ученые из Финляндии доказали, что некоторые фрукты помогают справляться с похмельем. И хоть сам механизм не до конца изучен, но точно известно, что во время похмельного периода фрукты активно выводят токсины из организма. А тошноту помогут унять сложные углеводы: цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб, томаты, огурцы, морковь, капуста, зелень, зеленые листовые овощи.

5. Жирная пища – спасет

Неоспоримый факт, что алкоголь и еда связаны между собой. Многие считают, что алкогольные напитки калорийны и от них можно поправиться. Но дело в том, что они лишь увеличивают аппетит (это попытка организма найти какой-либо способ избавиться от токсинов), а человек сам начинает всё время закусывать.

Еще один частый миф – жирная и калорийная еда – хорошее средство от опьянения и похмелья. Но это не более, чем вымысел. Дело в том, что употребление алкогольных напитков – это огромная нагрузка на печень, желудок, почки и другие органы. Если к этому еще добавить жирную пищу, которую надо переварить – это прямой путь к панкреатиту, гастриту, язве и другим неприятным болезням.

Многие "бывалые" советуют перед застольем и первой рюмкой скушать кусочек сала или выпить столовую ложку растительного масла. Таким способом можно лишь подшутить над кем-нибудь из своих знакомых. А потом снять на видео и посмеяться.

Хотя доля правды в этом есть, но она очень коварна. Подобные пищевые продукты обволакивают стенки желудка. Человек пьет, но алкоголь не всасывается, и какое-то время не ощущается опьянение, что дает еще большую волю во время застолья. Тем временем желудочный сок справляется с жирами, а после принимается за переработку спиртного. И тут огромная доля спирта попадает в кровь. Дальнейшая ответная реакция организма – сильнейшее опьянение и провалы в памяти.