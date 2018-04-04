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Мифы об алкоголе, которые давно пора забыть

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Алкоголь. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Если так сложилось, что накануне ты не смог отказаться от тостов за здоровье любимой жены/тещи/начальницы и т.д., то не помешает знать некоторые моменты, которые помогут в будущем улучшить состояние и избежать неприятных последствий после употребления спиртного.

С давних времен у многих людей сформировалось множество различных стериотипов и штампов. И самые живучие – это те, которые касаются алкоголя. И всё-таки пора уже с ними расстаться, пишет Menslife.com.

Еще со времен Древней Греции люди ощутили всю прелесть винограда, который является не только прекрасной ягодой, но и может быть ароматным и пьянящим напитком. Сейчас история алкоголя стара как мир. Никого не удивишь тем, как спиртное влияет на людей. По мнению Дэвида Натта (британский психиатр, профессор нейропсихофармакологи), алкоголь – это самый вредный и опасный наркотик в мире. Это объясняется тем, что на него нет запрета, а наоборот, его употребление пропагандируют среди широких масс населения.

Однако, если так сложилось, что накануне ты не смог отказаться от тостов за здоровье любимой жены/тещи/начальницы и т.д., то не помешает знать некоторые моменты, которые помогут в будущем улучшить состояние и избежать неприятных последствий после употребления спиртного.

1. Чашка крепкого кофе с прохладным душем – и трезв, как стеклышко!

Но это не так. Кофеин, по мнению специалистов, является опасной вещью. Даже у тех, кто любит и часто употребляет эспрессо, может возникнуть ощущение сонливости, головокружение и чувство тошноты. Дело в том, что кофеин оказывает влияние на наше давление, дестабилизируя его. 

Стоит ли надеяться на то, что после выпитой чашки кофе человек придет в норму? Известный ученый Томас Коулд и его коллеги много лет работали над этим вопросом. Согласно результатов исследований ученых, кофеин способен лишь избавить от алкогольной сонливости, но не даст трезвости и ясности мышления. А общее состояние может еще больше ухудшиться. Тошнота, головная боль – вот какой результат можно ожидать. 

Что касается холодного душа, то этот способ менее радикальный. Он просто принесет бодрость, но не стоит рассчитывать, что вернет трезвость.

2. Алкоголь темного цвета – не наносит вред

Существует точка зрения, что темные виды алкоголя гораздо лучше светлых. Например, многие люди предпочитают пить красное вино, считая, что это совершенно безвредно и даже полезно. На самом деле, неважно, какого цвета спиртной напиток. Всё зависит от того, сколько выпито. К примеру, бордового цвета шампанское "Фраголино," опьяняет не меньше, чем обычное светлое игристое. Алкогольные напитки тёмного и красного цвета содержат больше антиоксидантов. Но отдавать им предпочтение – это то же самое, что придерживаться белковой диеты, употребляя при этом котлеты из фаст-фуда. 

3. Влияние различных алкогольных напитков на поведение

Бытует мнение, что различные виды алкогольных напитков по-своему влияют на человека. Например, от выпитой текилы становится весело, а от пива – хочется спать. Известный ученый Гай Радклифф в своем исследовании доказал, что вид алкогольного напитка никак не влияет на поведение человека. Поэтому развязные танцы на столе не удастся оправдать лишним джином с тоником. 

С химической точки зрения нет никаких подтверждений этого мифа. И в водке, и в вине содержится спирт, который всасывается в кровь. Этот процесс не имеет никакого отношения к психосоциальной основе мифа. Скорее всего, поведение человека зависит от того, сколько он выпил.

4. Спасательные рецепты от похмельного синдрома

У каждого любителя крепких алкогольных напитков есть свой фирменный рецепт от похмелья. Но не стоит доверять им. Если это, конечно, не совет специалиста-биолога или химика. Известно, что все зависит от того, какую дозу спиртного человек употребил накануне. Чем больше доза – тем больше времени необходимо для его выхода из организма. Но не будем забывать об эффекте плацебо, согласно которому, люди верят в то, во что хотят верить. Поэтому некоторые могут утверждать, что их "спасает" от похмелья кофе, рассол или зелёный чай.

Но есть и действенный метод – это употребление большого количества минеральной или простой воды. Причина эффективности этого способа в том, что чрезмерное употребление спиртного сильно обезвоживает организм, влияя на все системы, в том числе на мозг и сосуды (что является причиной головных болей). А обильное питье предотвращает дегидратацию.

Ученые из Финляндии доказали, что некоторые фрукты помогают справляться с похмельем. И хоть сам механизм не до конца изучен, но точно известно, что во время похмельного периода фрукты активно выводят токсины из организма. А тошноту помогут унять сложные углеводы: цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб, томаты, огурцы, морковь, капуста, зелень, зеленые листовые овощи.

5. Жирная пища – спасет

Неоспоримый факт, что алкоголь и еда связаны между собой. Многие считают, что алкогольные напитки калорийны и от них можно поправиться. Но дело в том, что они лишь увеличивают аппетит (это попытка организма найти какой-либо способ избавиться от токсинов), а человек сам начинает всё время закусывать. 

Еще один частый миф – жирная и калорийная еда – хорошее средство от опьянения и похмелья. Но это не более, чем вымысел. Дело в том, что употребление алкогольных напитков – это огромная нагрузка на печень, желудок, почки и другие органы. Если к этому еще добавить жирную пищу, которую надо переварить – это прямой путь к панкреатиту, гастриту, язве и другим неприятным болезням. 

Многие "бывалые" советуют перед застольем и первой рюмкой скушать кусочек сала или выпить столовую ложку растительного масла. Таким способом можно лишь подшутить над кем-нибудь из своих знакомых. А потом снять на видео и посмеяться. 

Хотя доля правды в этом есть, но она очень коварна. Подобные пищевые продукты обволакивают стенки желудка. Человек пьет, но алкоголь не всасывается, и какое-то время не ощущается опьянение, что дает еще большую волю во время застолья. Тем временем желудочный сок справляется с жирами, а после принимается за переработку спиртного. И тут огромная доля спирта попадает в кровь. Дальнейшая ответная реакция организма – сильнейшее опьянение и провалы в памяти.

Помни, чтобы избежать подобных последствий, проще всего знать свою норму на вечер. При этом получать удовольствие и не иметь последствий на утро.

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