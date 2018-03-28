Как угадать и понять женские желания?

Извечный вопрос: «Чего хотят женщины?» интересует, порой, не только мужчин, но и самих женщин. Вот так вот все сложно в женской натуре, пишет Menslife.com.

Мы решили поинтересоваться у женщин, что дает им ощущение собственной значимости для мужчины, а эксперт в психологии прокомментировал их ответы.

Чаще называйте нас по имени

«Пока отношения не стали очень близкими, нам бы хотелось чаще слышать свое имя, а не ласковые прозвища – зайка, котенок, рыбка. Когда мужчина зовет женщину по имени, то его значимость в наших глазах возрастает. В противном случае мы начинаем предполагать, что он боится нас назвать именем другой девушки».

Психолог утверждает, что когда девушка часто слышит от любимого свое имя, то понимает, что он ее выделяет. Это для нее важно, особенно на первых этапах отношений. Также многие девушки считают, что ласковые прозвища звучат неискренне.

Когда отношения достаточно крепкие, прозвища, порой даже необычные, возникают сами по себе и звучат естественно. Но когда пара вместе не один год и кто-то резко отказывается от ласкового прозвища, стоит разобраться – возможно, таким способом кто-то из партнеров выражает недовольство по отношению к своей половинке или желает отдалиться от нее.

Сдерживайте слова и обещания

«Для нас важно, чтобы мужчина подкреплял сказанные слова или обещания поступками. Когда дальше болтовни дело не заходит, нас это ранит и обижает. Нам важно, чтобы мужчина был с нами честный независимо от этапа отношений».

Девушки берегут важные для них ресурсы. Если мужчина может стать отцом огромное число раз, то женщина становится мамой ограниченное количество раз. Ввиду разных физиологических потребностей, эмоциональные реакции у мужчин и женщин тоже разные. Прекрасный пол более критично подходит к выбору партнера. Женщинам важно ощущать мужскую надежность и защиту.

Умейте нас слушать и слышать

«Если мужчинам нужно выговориться, мы всегда готовы их выслушать и постараться понять. Но нам хотелось бы, чтобы это было взаимно, даже когда им кажется, что история пустяковая и не стоит их внимания. Также нам важно, чтобы мужчины помнили о том, что мы им говорим».

Многие мужчины размышляют более прагматично и абстрактно. Они стараются скорее обобщить и обработать информацию, чтобы принять лучшее решение. Девушки считают, что за этим кроется невнимательность к мелочам, а значит и безразличие мужчины к их проблемам.