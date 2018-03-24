Эмили Ратаковски показала фото с медового месяца... И, конечно же, она на них абсолютно голая

По доброй традиции на снимках девушка позирует без одежды.

ФОТО: Instagram/Instagram

Свой медовый месяц Эмили Ратаковски и её избранник Себастьян Беар-Макклард провели в пятизвездочном отеле, одна ночь в котором стоит 8 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

ФОТО: Instagram/Instagram

Отель гарантирует постояльцам полную приватность, и это позволило модели отдыхать в костюме Евы.

ФОТО: Instagram/Instagram

«Позирую для моего мужа», - подписала она фото в Сети.

Впрочем, не порадовать подписчиков фотографиями с отдыха Эмили не смогла. Они оценили щедрость модели, поставив снимкам больше миллиона лайков за сутки.

ФОТО: Instagram/Instagram

Ранее модель уже выкладывала в "Инстаграм" снимок из отеля. Но тогда фото показалось поклонникам слишком скромным — перешагнуть рубеж в миллион лайков Эмили не удалось.