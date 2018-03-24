суббота, 24 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Эмили Ратаковски показала фото с медового месяца... И, конечно же, она на них абсолютно голая

Эмили Ратаковски показала фото с медового месяца... И, конечно же, она на них абсолютно голая

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram/Instagram

26-летняя модель Эмили Ратаковски выложила на своей странице в "Инстаграме" фотографии, сделанные во время медового месяца в штате Юта. 

По доброй традиции на снимках девушка позирует без одежды. 

ФОТО: Instagram/Instagram

Свой медовый месяц Эмили Ратаковски и её избранник Себастьян Беар-Макклард провели в пятизвездочном отеле, одна ночь в котором стоит 8 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

ФОТО: Instagram/Instagram

Отель гарантирует постояльцам полную приватность, и это позволило модели отдыхать в костюме Евы.

ФОТО: Instagram/Instagram

«Позирую для моего мужа», - подписала она фото в Сети. 

Впрочем, не порадовать подписчиков фотографиями с отдыха Эмили не смогла. Они оценили щедрость модели, поставив снимкам больше миллиона лайков за сутки.

ФОТО: Instagram/Instagram

Ранее модель уже выкладывала в "Инстаграм" снимок из отеля. Но тогда фото показалось поклонникам слишком скромным — перешагнуть рубеж в миллион лайков Эмили не удалось.

ФОТО: Instagram/Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ