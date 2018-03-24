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  • Россиянка в день 30-летия устроила похороны... И у нее на это есть причина

Россиянка в день 30-летия устроила похороны... И у нее на это есть причина Смотри!

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ФОТО: скриншот с Facebook

Мила Блатова из Нижнего Новгорода выбрала весьма необычный способ отпраздновать свой тридцатилетний юбилей: девушка оделась в черное и устроила «похороны юности».

Девушка рассказала изданию Unilad, что решила с юмором подойти к новому рубежу своей жизни и проститься с молодостью, устроив ей стильные похороны, передает Лайф.

Фотографии девушки выложила в Сеть ее сестра, которая и помогла Миле устроить оригинальный праздник.

"Итак, я спросила сестру, что она хочет на день рождения, и она ответила: «Похороны моей юности». Что ж, твое желание — закон", - говорится в посте Summer Blatova. 

Кстати, сама Мила с иронией относится к своему новому жизненному этапу и советует всем не бояться веселиться вне зависимости от возраста.

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