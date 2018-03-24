Россиянка в день 30-летия устроила похороны... И у нее на это есть причина

Девушка рассказала изданию Unilad, что решила с юмором подойти к новому рубежу своей жизни и проститься с молодостью, устроив ей стильные похороны, передает Лайф.

Фотографии девушки выложила в Сеть ее сестра, которая и помогла Миле устроить оригинальный праздник.

"Итак, я спросила сестру, что она хочет на день рождения, и она ответила: «Похороны моей юности». Что ж, твое желание — закон", - говорится в посте Summer Blatova.