Россиянка в день 30-летия устроила похороны... И у нее на это есть причина Смотри!
24 марта 2018 г., 14:18
Мила Блатова из Нижнего Новгорода выбрала весьма необычный способ отпраздновать свой тридцатилетний юбилей: девушка оделась в черное и устроила «похороны юности».
Девушка рассказала изданию Unilad, что решила с юмором подойти к новому рубежу своей жизни и проститься с молодостью, устроив ей стильные похороны, передает Лайф.
Фотографии девушки выложила в Сеть ее сестра, которая и помогла Миле устроить оригинальный праздник.
"Итак, я спросила сестру, что она хочет на день рождения, и она ответила: «Похороны моей юности». Что ж, твое желание — закон", - говорится в посте Summer Blatova.
Кстати, сама Мила с иронией относится к своему новому жизненному этапу и советует всем не бояться веселиться вне зависимости от возраста.