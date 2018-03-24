Дима Билан признался, почему вряд ли уже поправится

Многие подписчики Димы Билана волнуются за здоровье своего кумира, ведь на снимках в соцсетях он выглядит очень худым. Однако самого Билана его физическая форма полностью устраивает, пишет woman.ru.

22 марта исполнитель опубликовал снимок, на котором он запечатлен висящим на турнике.

«Поскольку считаю, что качать все тело занятие, лично для меня, не совсем нужное, как для вокалиста, и даже местами вредное, потому как забирает необходимые кислородно-дыхательные объемы у диафрагмы, и вообще, я люблю быть жилистым, а вот повисеть с дороги и подтянуться пару десятков раз - можно и нужно!

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Mar 22, 2018 at 11:02am PDT

Кто хочет поспорить с этим?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.) — написал певец под снимком.

Большинство фолловеров исполнителя поддержали его. «Дима, выглядишь эстетично, остальное на твое усмотрение», «Подкачаться никому не помешает для поддержания формы», «Главное, чтоб тебе все нравилось и было с пользой!» —написали они в комментариях под фотографией.