Шок! «Холостяк» уже не тот: Егор Крид побрился налысо!

22 марта Егор Крид опубликовал у себя в микроблоге видео, на котором он перебирает отстриженные пряди волос, тяжело вздыхая и приговаривая: «Я любил вас, я ухаживал за вами, я удобрял вас, а вы меня бросили... Жизнь несправедлива». Фанатки не сразу поверили, что их кумир способен так легко распрощаться с роскошной шевелюрой, пишет Woman.ru .

Однако спустя пару часов певец разбил последние надежды подписчиц, опубликовав селфи, на котором он побрит под ноль. Под фото Егор спросил у своих фолловеров, нравится ли им его новый образ.

«Я твои волосы любила больше, чем тебя самого», «Купи себе срочно парик», «Если ты их любил, зачем ты уничтожил их?», «Это фиаско, братан!», «Крепкий орешек из него не вышел», — написали возмущенные поклонницы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Некоторые подписчики принялись гадать, что могло послужить причиной такого безумного поступка. «Проспорил?», «Тебя забирают в армию?», «Психанул?» — спросили они певца. А многие до сих пор уверены, что это розыгрыш, а на фото Крид позирует в парике. «Это не его волосы, они у него светлее», — аргументируют свою позицию поклонницы исполнителя.