Сюрприз: Филипп Киркоров выступит в Таллинне не один!

Жителей Таллинна ждет сюрприз, ведь вместе с Филиппом Киркоровым в тур по Прибалтике отправилась группа DoReDoS. В воскресенье в Тондираба этот яркий музыкальный коллектив примет участие в концерте короля российской эстрады.

В прошлом году группа победила на Международном конкурсе «Новая Волна» и получила звание Заслуженных артистов Республики Молдова.

В мае этого года DoReDoS представит Молдову на Евровидении с песней «Lucky day», которую для них написал Филипп Киркоров. Сейчас группа отправилась в промотур по Прибалтийским странам для продвижения своей песни к конкурсу «Евровидение-2018».