Сюрприз: Филипп Киркоров выступит в Таллинне не один!

Масштабный гастрольный тур шоу Филиппа Киркорова «Я» продолжается и с триумфом идет по Прибалтике. Уже в это воскресенье, 25 марта, супер-технологичное шоу в постановке всемирно известного режиссера Cirque du Soleil, маэстро Франко Драгоне, будет показано в столичном ледовом холле Тондираба.
Жителей Таллинна ждет сюрприз, ведь вместе с Филиппом Киркоровым в тур по Прибалтике отправилась группа DoReDoS. В воскресенье в Тондираба этот яркий музыкальный коллектив примет участие в концерте короля российской эстрады.
В прошлом году группа победила на Международном конкурсе «Новая Волна» и получила звание Заслуженных артистов Республики Молдова.
В мае этого года DoReDoS представит Молдову на Евровидении с песней «Lucky day», которую для них написал Филипп Киркоров. Сейчас группа отправилась в промотур по Прибалтийским странам для продвижения своей песни к конкурсу «Евровидение-2018».