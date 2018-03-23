пятница, 23 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Сюрприз: Филипп Киркоров выступит в Таллинне не один!

Сюрприз: Филипп Киркоров выступит в Таллинне не один! Смотрите фото и видео!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Филипп Киркоров

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Масштабный гастрольный тур шоу Филиппа Киркорова «Я» продолжается и с триумфом идет по Прибалтике. Уже в это воскресенье, 25 марта, супер-технологичное шоу в постановке всемирно известного режиссера Cirque du Soleil, маэстро Франко Драгоне, будет показано в столичном ледовом холле Тондираба. 

Жителей Таллинна ждет сюрприз, ведь вместе с Филиппом Киркоровым в тур по Прибалтике отправилась группа DoReDoS. В воскресенье в Тондираба этот яркий музыкальный коллектив примет участие в концерте короля российской эстрады. 

DoReDoS

ФОТО: Promo

В прошлом году группа победила на Международном конкурсе «Новая Волна» и получила звание Заслуженных артистов Республики Молдова. 

ФОТО: Promo

В мае этого года DoReDoS представит Молдову на Евровидении с песней «Lucky day», которую для них написал Филипп Киркоров. Сейчас группа отправилась в промотур по Прибалтийским странам для продвижения своей песни к конкурсу «Евровидение-2018».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ