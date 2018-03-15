четверг, 15 марта 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Музыка
  • Таллинн с высоты птичьего - нереально прекрасен! Русские рэперы из Эстонии свели с ума новым клипом (ВИДЕО)

Таллинн с высоты птичьего - нереально прекрасен! Русские рэперы из Эстонии свели с ума новым клипом (ВИДЕО) Это песня о счастье!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот видео. Коллаж Limon.ee

Представляем вашему вниманию новое видео на трек «Ты не забывай». Данная композиция является второй в копилке данных русскоязычных MC из Эстонии. 

Дима ВАЙТ: «Песня о счастье, которое если не всегда, то часто рядом с нами. Даже если ты несчастлив, не стоит забывать, что лучшее только впереди».

Музыканты - Дима ВАЙТ и Евгений БЛЭЙК.

ФОТО: личное фото автора

Звук - SOUND BY D-music.

Камера - MEDMAKINGMOVIE, Валерий Краснов.

Танцевальный коллектив - GRAND GLORY dance studio.

Отдельное спасибо - Татьяна Медведева, Александра Пайдэ, Маркус Куускмяе.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ