Таллинн с высоты птичьего - нереально прекрасен! Русские рэперы из Эстонии свели с ума новым клипом (ВИДЕО) Это песня о счастье!
15 марта 2018 г., 20:02
Представляем вашему вниманию новое видео на трек «Ты не забывай». Данная композиция является второй в копилке данных русскоязычных MC из Эстонии.
Дима ВАЙТ: «Песня о счастье, которое если не всегда, то часто рядом с нами. Даже если ты несчастлив, не стоит забывать, что лучшее только впереди».
Музыканты - Дима ВАЙТ и Евгений БЛЭЙК.
Звук - SOUND BY D-music.
Камера - MEDMAKINGMOVIE, Валерий Краснов.
Танцевальный коллектив - GRAND GLORY dance studio.
Отдельное спасибо - Татьяна Медведева, Александра Пайдэ, Маркус Куускмяе.