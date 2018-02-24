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  • Шла бы уже голая... Рита Ора показалась в образе, который вызывает недоумение

Шла бы уже голая... Рита Ора показалась в образе, который вызывает недоумение

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Рита Ора.

ФОТО: Instagram/Instagram

Рита Ора опубликовала в социальной сети Instagram свое новое фото, на котором она продемонстрировала своим подписчикам идеальные формы своей попы, пишет kinoafisha.ua.

В Косово недавно состоялся грандиозный концерт, который был посвящен десятилетию независимости республики. На этот концерт и была приглашена певица Рита Ора. Для выступления певицы был сшит костюм, который состоял из комбинезона с прозрачным низом, откровенного боди и косухи.

После выступления в своем гостиничном номере Рита устроила фотосессию. 

В данный момент Рита Ора заключила договор с компанией Tezenis, о рекламировании их нижнего белья и купальников, которая является одной из самых крупных модных брендов во всем мире.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

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