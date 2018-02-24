Шла бы уже голая... Рита Ора показалась в образе, который вызывает недоумение

В Косово недавно состоялся грандиозный концерт, который был посвящен десятилетию независимости республики. На этот концерт и была приглашена певица Рита Ора. Для выступления певицы был сшит костюм, который состоял из комбинезона с прозрачным низом, откровенного боди и косухи.