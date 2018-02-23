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70-летняя София Ротару вышла замуж

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София Ротару

ФОТО: Scanpix

Стало известно, что популярная певица тайно вышла замуж.

Такое заявление сделал известный российский шоумен Сергей Зверев, передает Dni со ссылкой на журнал «Зажигай».

Проболтался стилист во время одной из встреч с фанатами. Когда речь зашла о женщинах, которым Сергей мог бы предложить руку и сердце, поклонники стали перечислять кандидаток – Ирина Аллегрова, Азиза, София Ротару.

В этот момент у Зверева вырвалось разоблачающее личную жизнь певицы высказывание. «Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», – завил стилист.

Однако Зверев тут же замолчал, видимо, осознав, что сболтнул лишнего. Как не умоляли фанаты рассказать о замужестве 70-летней Ротару, стилист был непреклонен и перевел разговор на другую тему.

Отметим, что сама певица ни разу не говорила о замужестве, после того, как в 2002 году скончался ее первый супруг Анатолий Евдокименко, за которого она вышла замуж еще 22 сентября 1968 года.

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