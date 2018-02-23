70-летняя София Ротару вышла замуж

Такое заявление сделал известный российский шоумен Сергей Зверев, передает Dni со ссылкой на журнал «Зажигай».

Проболтался стилист во время одной из встреч с фанатами. Когда речь зашла о женщинах, которым Сергей мог бы предложить руку и сердце, поклонники стали перечислять кандидаток – Ирина Аллегрова, Азиза, София Ротару.

В этот момент у Зверева вырвалось разоблачающее личную жизнь певицы высказывание. «Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», – завил стилист.

Однако Зверев тут же замолчал, видимо, осознав, что сболтнул лишнего. Как не умоляли фанаты рассказать о замужестве 70-летней Ротару, стилист был непреклонен и перевел разговор на другую тему.