Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха

Звезда телеканала ТНТ Валентина Рубцова на своей странице в Instagram опубликовала совместную фотографию с юмористом Тимуром Батрудиновым. "С Днем Рождения,Тимурка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – добавила она в сообщении.

На снимке актриса и юморист улыбаются, Тимур Батрудинов обнимает свою спутницу за плечи, а она положила руку ему на бедро. "Спасибо, Валюш! Красивая фотография! Интересно, когда начнут обсуждать нашу свадьбу?", – прокомментировал публикацию юморист.

По всей видимости, таким образом он хотел подшутить над многочисленными поклонниками, начавшими обсуждать его роман с Ольгой Бузовой. едва в Сети стали появляться их совместные фотографии. Однако многие восприняли его слова за чистую монету. Впрочем, некоторые просто поддержали шутку артиста.

"В СМЫСЛЕ СВАДЬБУ?? КАК ЖЕ ОЛЕЧКА?!?!?!", "Ну лучше с Валентиной", "На когда назначили то Свадьбу!?)))))))", "Ааа,Батруха Бузовой изменил!!!!!!!", "С Валентиной он куда лучше смотрится", "А вы хорошо смотритесь", "А как Бузова??", – разошлись комментаторы.

A post shared by Валентина Рубцова (@yalav) on Feb 11, 2018 at 5:22am PST

Впрочем, некоторые вспомнили, что Валентина Рубцова давно счастлива в браке с Артуром Мартирасяном. Однако остановить поток шуток на счет нового романа Тимура Батрудинова и в очередной раз разбитого сердца Ольги Бузовой этот факт уже не смог. Теперь пользователи Сети уверены, что Валентина Рубцова отбила нового кавалера у Ольги Бузовой.