Что Брэд Питт думает о разводе бывшей жены?

Безуслоно, такой поворот событий стал бы самой громкой сенсацией в Голливуде и во всей истории романтических отношений между знаменитостями. Но ни сама Джен, ни Питт не торопятся комментировать такого рода слухи, пишут Argumentiru.com.

При этом оба хорошо понимают, что на ближайшие несколько месяцев пресса будет проявлять к ним повышенное внимание.

Источники, близкие к Брэду Питту, рассказывают, что он радуется, что Энистон решилась на развод, так как "если она несчастлива в этих отношениях, ни в коем случае нельзя их продолжать". Но при этом, актёра сильно беспокоит повышенное внимание к его персоне в связи с этим.

"Брэд недоволен, что снова окажется на первых полосах, он только недавно отошел от развода с Джоли и не готов опять скрываться от папарацци и терпеть назойливых журналистов. Он просто хочет вернуться к нормальной жизни", - приводит слова собеседника издание Elle.

Питт хорошо понимает, что сейчас будет происходить вокруг Джен, так как после объявления о его разводе с Джоли, СМИ тут же решили, что причиной разлада стала именно Дженнифер.