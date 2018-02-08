Анфиса Чехова оказалась в центре скандала из-за оскорбления полных людей

Анфиса Чехова совсем скоро появится на экранах в передаче «Взвешенные и счастливые люди», но уже сейчас все желающие похудеть могут принять участие в авторском тренинге телеведущей. Впрочем, многие пользователи Сети жалуются на его завышенную, по их мнению, стоимость.

Какого же было удивление некоторых потенциальных покупателей, когда в ответ на свои письма, в которых сетовали на расценки, они получили послания следующего содержания: «Любимое мое солнышко, мне действительно жаль, что у тебя нет таких денег. Поэтому у меня действует рассрочка. Если совсем нет денег, то, к сожалению, ничем не могу помочь — этот курс не для тебя» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред). Девушкам посоветовали посчитать, сколько можно сэкономить, если перестать есть сахар, чипсы, пончики и прочую вредную еду.

На следующий день в официальном аккаунте Анфисы в Instagram появился пост с извинениями. Как оказалось, на сообщения от ее имени отвечал некий помощник: «Девочки, все кто получил неприятное письмо от моих помощников относительно тренингов! Вероятно, коридор лунных затмений затмил чей-то разум, и человек из нашей команды по своей инициативе разослал эти странные письма».