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Галерея: Меган Маркл и принц Гарри впервые вместе вышли в свет

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Пока принц Уильям и Кейт Миддлтон ужинали в окружении членов королевской семьи Норвегии, принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на красной дорожке вместе. Светский дебют пары состоялся в Лондоне на званом ужине в Голдсмитс-Холле, где прошла ежегодная церемония награждения Endeavour Fund Awards.

Жених и невеста посетили благотворительное мероприятие, на котором отмечают успехи ветеранов британской армии, в течение года принимавших участие в спортивных состязаниях. Принц Гарри покинул армию в 2015 году, но продолжает поддерживать военнослужащих.

Для первого выхода в свет в качестве будущего члена британской королевской семьи 36-летняя Меган Маркл выбрала женский вариант смокинга Alexander McQueen, белую блузку, брюки и черные лодочки, передает Spletnik.

Напомним, до свадьбы Меган и Гарри осталось ждать меньше четырех месяцев. Подготовка к торжеству идет полным ходом, а будущая герцогиня уже официально представлена британским подданным.

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