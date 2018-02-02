Галерея: Меган Маркл и принц Гарри впервые вместе вышли в свет

Пока принц Уильям и Кейт Миддлтон ужинали в окружении членов королевской семьи Норвегии, принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на красной дорожке вместе. Светский дебют пары состоялся в Лондоне на званом ужине в Голдсмитс-Холле, где прошла ежегодная церемония награждения Endeavour Fund Awards.