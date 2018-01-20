58-летнюю Гузееву умоляют отказаться от шпагата без трусов

Актриса Лариса Гузеева регулярно выкладывает на странице в социальной сети Instagram фотоотчеты о своей богатой событиями жизни. В самолете, на съемках, с внучкой и мужем – Ларисой хочется любоваться бесконечно, тем более что она похудела и привела тело в порядок.

На очередном фотопортрете Лариса выглядит превосходно. "Мне от мамочки досталась любовь к плохой погоде. А мама описывает свое счастье так: "На улице -40, буран или метель, а я бегу с работы домой и знаю, что вы с Виталькой дома и вам тепло", – подписала снимок Гузеева.

Поклонники актрисы в восторге от снимка: "Чертовски хороша", "Какая же красивая женщина", "Красавица, хорошая дочь, мама, сестра, жена, хозяйка, актриса", "Вы сногсшибательная", "Ваша женственность и красота – пример для всех!"

Однако есть у них к артистке одна нижайшая просьба: "Вы пример для подражания. И не надо на шпагат без трусов садиться..." Непонятно, правда, где они могли видеть Гузееву без трусов, но просьба кажется логичной – ей уже 58 лет, какие уже тут шпагаты!

A post shared by Лариса Гузеева (@guzeeva_larisa_) on Jan 18, 2018 at 9:30am PST