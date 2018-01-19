Ольга Бузова перестала скрывать, что хочет секса (ВИДЕО)

Звезду раскритиковали за откровенную фотографию. Находясь на вилле в Таиланде, Ольга сняла провокационное видео. Она предстала в странном купальнике со стразами. Знаменитость плавала в бассейне и откровенно поглаживала себя. Реакция фанатов не заставила себя ждать. Ольгу назвали порнозвездой и заявили, что уже всем давно понятно, что у нее так и нет секса, пишет 7d.org.ua.