Фото: ведущая Первого канала снялась голышом

Яна Кошкина обладает притягательными для мужских взглядов изгибами фигуры. Красотка не стесняется демонстрировать свое достоинство.

И злопыхатели, и преданные поклонники талантов актрисы сходятся во мнении – ее объемная грудь может претендовать на самостоятельную роль и уж точно заслуживает персонального аккаунта в Instagram. Ведущая в очередной раз заставила говорить о себе и привлекла десятки тысяч восхищенных взглядов всего одной фотографией. На снимке она предстала без одежды, лежа в ванной. Грудь красотка прикрыла одной рукой, тогда как вторая у нее была занята бокалом с шампанским.

A post shared by Яна Кошкина (@yana_koshkina_official) on Jan 5, 2018 at 9:48am PST

Восторгам поклонников не было пределов. "Яночка как Клеопатра! Красавица!", "Очень волнующее фото) мурашки полезли по коже", "Яна ты лучшая, я влюблен", "Яна, вы секси", "фото проосто", "Ваууу шикарная", – не стеснялись комментаторы в выражениях своих эмоций.