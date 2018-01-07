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Фото: ведущая Первого канала снялась голышом

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ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Актриса и телеведущая Яна Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию из ванной. На снимке красотка с пятым размером бюста прикрывает свои выдающиеся прелести рукой и наслаждается бокалом шампанского, пишет Дни.ру.

Яна Кошкина обладает притягательными для мужских взглядов изгибами фигуры. Красотка не стесняется демонстрировать свое достоинство.

И злопыхатели, и преданные поклонники талантов актрисы сходятся во мнении – ее объемная грудь может претендовать на самостоятельную роль и уж точно заслуживает персонального аккаунта в Instagram. Ведущая в очередной раз заставила говорить о себе и привлекла десятки тысяч восхищенных взглядов всего одной фотографией. На снимке она предстала без одежды, лежа в ванной. Грудь красотка прикрыла одной рукой, тогда как вторая у нее была занята бокалом с шампанским.

Восторгам поклонников не было пределов. "Яночка как Клеопатра! Красавица!", "Очень волнующее фото) мурашки полезли по коже", "Яна ты лучшая, я влюблен", "Яна, вы секси", "фото проосто", "Ваууу шикарная", – не стеснялись комментаторы в выражениях своих эмоций.

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