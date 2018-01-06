Фото: Анфиса Чехова восхитила поклонников новой прической

На странице в Instagram Анфиса, которая в 2017 году развелась с мужем, продемонстрировала новый имидж, пишет Сегодня.

"Мои волосы приобрели идеально-холодный оттенок, под цвет кота", – подписала кадр с домашним питомцем Чехова.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Jan 5, 2018 at 12:46am PST

Телеведущая также рассказа, как изменилась ее жизнь в 2017 году. "2017 год был для меня очень непростым. Тяжелая болезнь и смерть моей подруги, развод, новая жизнь, дрязги с моим папой. Путешествия, много новых знакомств и, под конец года, сразу три грандиозных проекта: "Взвешенные и Счастливые люди" на СТС, запуск собственной марки одежды и мои тренинги по гармоничному похудению. Все это счастье навалились на меня одновременно, и иногда, кажется, что столько я не потяну. Мой внутренний трудоголик поднял голову, а мой внутренний философ и гедонист напрягся...чувствует, что отходит на второй план. Я горевала, чувствовала боль и печаль, разочарование и пустоту...но все это имело другой градус. Все это, как крем в пироге, ложилось на корж из теста под названием Счастье. Я не отчаивалась, не впадала в депрессию, не рвала душу в клочья, я понимала, что это Жизнь...и расставания в ней неизбежны, поэтому они тоже есть часть Счастья...как бы странно это не прозвучало", – поделилась Анфиса.