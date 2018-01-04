Каким будет год Желтой Земляной Собаки для всех знаков Зодиака

2018 год, согласно восточному календарю, будет годом Желтой Земляной Собаки. Собака — существо беспокойное, и весь год она будет на страже нашего благополучия. Собака олицетворяет справедливость, она никогда не предаст, и в год ее правления мы можем успокоиться — все будет четко и справедливо.
В 2018 году можно смело приниматься за любые дела, ведь и Собака бросается в бой, не задумываясь о последствиях. Стихия Земли связана с законами и традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно придерживаться своих принципов.
Несмотря на то, что Собака не любит перемен, и не стремится переехать из будки в хрустальный дворец, она сделает всё, чтобы жители земли смогли улучшить жилищные условия. Тут главное верить в чудо — хозяйка 2018 года с радостью нам подыграет!
В 2018 году приветствуются такие качества, как дружелюбие и честность. Даже в общении с конкурентами мы не должны лицемерить и отступать от правил — в год Собаки никто не посмеет нас обмануть.
К любому делу в новом 2018 году важно подходить творчески. Для людей интеллектуальных профессий в год Жёлтой Собаки будет гореть зелёный свет — столько проектов и открытий мир ещё не видывал! Трудолюбивая и активная Собака всегда найдёт занятие по душе, ведь её нос нацелен на удачу, и она поможет всем, кто верит в свой успех.
А теперь — прогнозы для каждого знака Зодиака:
Овен
Весь 2018 год Овны будут ощущать невероятную жажду острых и подчас небезопасных ощущений. Это обстоятельство точно не поможет представителям знака совершить нечто грандиозное.
Направить неуёмную энергию представителей знака в нужное русло поможет Собака, которая не потерпит непокорства и вернёт заблудшего в «стадо». Звёзды рекомендуют заняться учёбой или карьерой, попытаться освоить новые технологии, изучить иностранный язык, совершить профессиональный подвиг и т.д. В противном случае проблем Овнам не избежать.
Телец
Первые дни января принесут представителям знака небольшие неприятности. Однако вы с блеском справитесь с ними! Более того, вы сможете усвоить некоторые уроки, и новый опыт поможет в ближайшем будущем.
Звёзды рекомендуют пересмотреть далеко идущие планы и внести в них кое-какие коррективы. На романтическом поприще у Тельцов будет полный порядок. Новые отношения могут перерасти в более глубокую привязанность, чем обычный флирт. Вы даже рискуете оказаться на пороге брака.
Близнецы
Гороскоп для Близнецов на 2018 год ясно показывает, что для каждого из представителей этого знака Зодиака отношения в семье выйдут на первое место в иерархии жизненных приоритетов.
По всей видимости, 2018 год Собаки станет для Близнецов периодом, когда все давно забытые или отложенные на неопределённый срок проблемы или конфликты вновь окажутся в их жизни, причём решат они напомнить о себе в самое неподходящее время.
Весь год представителям знака придётся иметь дело как с текущими, так и с внезапно возникшими вопросами, которые, вероятно, некогда были отложены «на потом».
Рак
Начало 2018 года будет более чем удачным. Собака поможет представителям знака сделать немало хороших дел — как для себя, так и для окружающих. Вы с отличием сможете разобраться в сложных проблемах.
В личной жизни также ожидается тишь да гладь. Но для этого каждому нужно знатно потрудиться. Вторая половина марта будет, мягко говоря, непростой. К счастью, негативное влияние небесных светил продлится недолго. В апреле наступит поворотный момент, который вновь развернёт удачу лицом к представителям знака Рак.
Лев
Несмотря на поддержку хозяина 2018 года всем Львам и Львицам, с самого начала января наступит непростой период, который доставит вам немало хлопот и волнений. Как окажется чуть позже, суета будет пустой, а причины переживаний столь незначительны, что вы ещё сами будете над собой смеяться.
С конца января и вплоть до апреля удача вновь улыбнётся представителям знака. Перед вами откроются удивительные перспективы, как на личном фронте, так и на профессиональной арене. Не пытайтесь хвататься за всё и сразу — проявите некоторую осторожность и сосредоточьтесь на чём-то одном.
Дева
С самого начала года Девам придётся принимать много ответственных решений, которые напрямую повлияют на дальнейшую жизнь представителей знака в самое ближайшее время. Чтобы всё получилось так, как нужно, Девам следует прислушиваться к собственной интуиции и полагаться на своё сердце.
Весна принесёт волнение в личной жизни, Девам будет казаться, что отношения зашли в тупик. Ясно, что нужны изменения. Звёзды рекомендуют Девам начать с себя.
Только в силах самих Дев вновь сплотить семью, придумать общее дело. Возможно, пришло время задуматься о продолжении рода?
Весы
На протяжении всего 2018 года удача будет улыбаться Весам. Если быть достаточно терпеливыми и не отвечать на откровенные провокации, можно преуспеть в любом начинании. Непростой с первых дней январь обернётся ближе к концу белой полосой, которая растянется на несколько последующих месяцев.
Благоприятное время позволит вам добиться внушительных успехов, существенно укрепить своё положение в социуме и накопить большую сумму материальных средств. Средина мая станет проблемной, и неприятности будут поджидать на рабочем месте. Переживать не стоит — вы без труда справитесь со всеми возникшими сложностями.
Скорпион
Самое начало 2018 года будет для всех Скорпионов приятным и невероятно лёгким, не обременённым даже малейшими трудностями и проблемами. Но постепенно такой порядок вещей пойдёт на убыль и вам придётся проявлять недюжинное упорство и всю свою настойчивость, чтобы решать многие возникающие вопросы.
А вот уже в конце января вас начнут подстерегать трудности и кое-какие преграды на пути к желанной цели. Перспектива отказаться от давно задуманных планов, безусловно, разочарует Скорпионов, однако не стоит отчаиваться — при должной целеустремлённости вы точно достигнете успеха!
Стрелец
Начало года будет благоприятным периодом для профессионального роста. Личные связи также сложатся весьма удачно. Молодым Стрельцам стоит опасаться недоброжелателей, в противном случае они могут стать лёгкой мишенью для более сильных оппонентов.
Январь принесёт с собой череду удач и радостных событий, как в деловой сфере, так и на личном фронте. Победа сама будет плыть в руки послушной рыбкой. От вас потребуется всего лишь одно, но очень важное дело — постараться не упустить удачу.
За второй зимний месяц Стрельцы должны будут решить целую гору вопросов — чем больше, тем лучше. Нужно приложить немало усилий, чтобы сделать много дел, потому как впереди вас ждёт длинная полоса неблагоприятных дней.
Козерог
Начало года окажется непростым для всех представителей знака, но вместе с тем первые месяцы 2018 года Жёлтой Собаки будут весьма интересными. Все трудности, которые может принести с собой новый год, будут преодолены в два счета.
Добиться потрясающих результатов в любом деле помогут врождённые качества всех Козерогов — осторожность и благоразумие. Сколько бы ни было преград, поставленных неприятелями, вы без труда преодолеете каждую из них.
С начала января и до наступления весны на жизни Козерогов будут влиять неоднозначные моменты, причём как положительные, так и отрицательные. Любой итог будет зависеть исключительно от вашего самообладания, умения вовремя взять все в свои руки.
Водолей
Многие Водолеи начнут год с перемен, которые, в первую очередь, коснутся их самих. Возможно, стоит изменить внешность или поменять имидж, чтобы усилить свою привлекательность и тем самым подчеркнуть все свои достоинства.
Январь пройдёт в суматохе, однако беспокоиться по этому поводу не стоит — будьте более требовательны к себе и меньше обращайте внимания на других. С середины февраля вы начнёте вплотную подходить к своей цели — как в личной жизни, так и на профессиональном поприще, пишет Lifter.
«Больше риска и меньше сомнений» — вот девиз Водолеев, который принесёт успех!
Рыбы
Начало года будет для активных Рыб приятным во всех отношениях. Что говорить — весь 2018 год станет относительно спокойным периодом практически во всех жизненных сферах каждого из представителей этого знака.
Особенный успех ждeт Рыб на деловом поприще. На долю личного фронта также выпадет немало ключевых событий и мощных эмоций. После лёгкого и спокойного января вас ждёт не совсем простая, но безумно интересная пора, которая продлится вплоть до начала марта.
Здесь потребуется весь припасeнный заранее багаж знаний и опыта. Принимая решения, основываясь на тщательно взвешенных выводах, вы сможете избежать множества ошибок.