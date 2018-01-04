Каким будет год Желтой Земляной Собаки для всех знаков Зодиака

В 2018 году можно смело приниматься за любые дела, ведь и Собака бросается в бой, не задумываясь о последствиях. Стихия Земли связана с законами и традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно придерживаться своих принципов.

Несмотря на то, что Собака не любит перемен, и не стремится переехать из будки в хрустальный дворец, она сделает всё, чтобы жители земли смогли улучшить жилищные условия. Тут главное верить в чудо — хозяйка 2018 года с радостью нам подыграет!

В 2018 году приветствуются такие качества, как дружелюбие и честность. Даже в общении с конкурентами мы не должны лицемерить и отступать от правил — в год Собаки никто не посмеет нас обмануть.

К любому делу в новом 2018 году важно подходить творчески. Для людей интеллектуальных профессий в год Жёлтой Собаки будет гореть зелёный свет — столько проектов и открытий мир ещё не видывал! Трудолюбивая и активная Собака всегда найдёт занятие по душе, ведь её нос нацелен на удачу, и она поможет всем, кто верит в свой успех.

А теперь — прогнозы для каждого знака Зодиака:

Овен

Весь 2018 год Овны будут ощущать невероятную жажду острых и подчас небезопасных ощущений. Это обстоятельство точно не поможет представителям знака совершить нечто грандиозное.

Направить неуёмную энергию представителей знака в нужное русло поможет Собака, которая не потерпит непокорства и вернёт заблудшего в «стадо». Звёзды рекомендуют заняться учёбой или карьерой, попытаться освоить новые технологии, изучить иностранный язык, совершить профессиональный подвиг и т.д. В противном случае проблем Овнам не избежать.

Телец

Первые дни января принесут представителям знака небольшие неприятности. Однако вы с блеском справитесь с ними! Более того, вы сможете усвоить некоторые уроки, и новый опыт поможет в ближайшем будущем.

Звёзды рекомендуют пересмотреть далеко идущие планы и внести в них кое-какие коррективы. На романтическом поприще у Тельцов будет полный порядок. Новые отношения могут перерасти в более глубокую привязанность, чем обычный флирт. Вы даже рискуете оказаться на пороге брака.

Близнецы

Гороскоп для Близнецов на 2018 год ясно показывает, что для каждого из представителей этого знака Зодиака отношения в семье выйдут на первое место в иерархии жизненных приоритетов.

По всей видимости, 2018 год Собаки станет для Близнецов периодом, когда все давно забытые или отложенные на неопределённый срок проблемы или конфликты вновь окажутся в их жизни, причём решат они напомнить о себе в самое неподходящее время.

Весь год представителям знака придётся иметь дело как с текущими, так и с внезапно возникшими вопросами, которые, вероятно, некогда были отложены «на потом».

Рак

Начало 2018 года будет более чем удачным. Собака поможет представителям знака сделать немало хороших дел — как для себя, так и для окружающих. Вы с отличием сможете разобраться в сложных проблемах.