Ученые: сон в дневное время опасен

Отмечается, что если спать днём не более 40–59 минут, то организм будет лучше справляться с накопленной усталостью. Однако если превысить эту норму, то человеку будет трудно заснуть ночью и он не сможет выспаться. Также сомнолог уверен, что дневной сон не помогает справляться с недосыпом.

По словам Уолкера, если человек собьет один раз норму в восемь часов сна ночью, а в следующие несколько вдоволь выспится, он всегда будет спать дольше обычного и никогда уже не сможет высыпаться за эти восемь часов.