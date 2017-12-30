В 2018 году психолог советует быть «эгоистичным как черт». И вот почему...

"Не отказывайтесь от своей жизни ради других людей. Пришло время отставивать свои интересы. Отстаивать свои мечты и слушать свое сердце. Не ставьте себя на последнее место. Знайте: вы заслуживаете лучшей жизни. Заслуживаете счастья.

Почему вы тратите столько времени и внимания на людей, которые делают вам больно? Почему вы тратите столько усилий, чтобы сделать счастливыми других? Пришло время взять своё, стать эгоистом. Наконец.

Возможно, в этом году вы находились в отношениях, которые вас вымотали. Возможно, в 2017 году вы поддерживали дружеские и личные отношения, которые не принесли вам счастья. Возможно, вы позволили людям сесть вам на шею, уничтожить вашу личность.

Может, вы позволили им это сделать, потому что думали, что не заслуживаете лучшего. Может, в вашу жизнь вернулся человек из прошлого, который вас обидел. Снова. Возможно, в этом году вы опять упорно не желали прислушиваться к своему внутреннему голосу.

А поступали так, как говорили вам другие. Возможно, вы позволили окружающим сделать выбор за вас, вместо того, чтобы самостоятельно прокладывать себе дорогу в жизнь.

Заканчивайте с этим.

Заканчивайте с ненавистью к себе и самобичеванием. Вы достойны лучшего. Вы удивительный человек. У вас огромное сердце, вы не заслуживаете любви с приставкой «возможно». Вы знаете, что являетесь особенным?

В 2018 году поставьте на первое место себя. Поверьте, что в вашем сердце есть невероятная сила, которую нужно использовать. Вы не ничтожество. Поверьте, что вы заслуживаете любви.

В 2018 году откажитесь от дружбы, за которую держитесь только из-за срока давности. Не соглашайтесь на друга, который критикует каждое ваше движение и унижает вас. Не соглашайтесь дружить с тем, кто превращает вашу жизнь в царство тьмы, а не света.

Попрощайтесь с такими друзьями. Отпустите этих людей. Они не заслуживают такого друга, как вы.

В 2018 году не соглашайтесь на отношения, которые принижают вас. Не соглашайтесь на состояние неопределенности в отношениях, когда вы начинаете сомневаться в себе и своих достоинствах.

В 2018 году попрощайтесь с парнем или девушкой, которые попрощались с вами уже давно. Они не вернутся. Пришло время двигаться дальше, официально отпустить прошлое.

В 2018 году поступайте так, как подсказывает вам сердце. Следуйте его зову. Не отказывайтесь от своих желаний и устремлений. Будьте эгоистом. Никогда не извиняйтесь и не чувствуйте себя виноватым за то, что делает вас счастливым человеком.

Не жалейте, что отказались от отношений и людей, которые приносили вам только страдания, что отпустили старых друзей, с которыми у вас больше нет ничего общего. Не просите прощение за то, что сожгли за собой все мосты. И не бойтесь быть эгоистом.

Потому что это ваша жизнь. Почему бы не прожить ее счастливо? Почему бы не потратить её на то, чтобы чаще улыбаться, делать все, что хочется?

Будьте эгоистичны. Во всем, что вы делаете. Единственный человек, на которого вы можете положиться, - это вы сами. И единственный человек, который у вас есть, когда вы закрываете глаза, опуская голову на подушку, - это тоже только вы".

Вы согласны с автором поста? Что бы вы хотели оставить в уходящем году?