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Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый 2018 год?

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Зеркало | ФОТО: Scanpix

До Нового года осталось несколько дней, и вы, скорее всего, сейчас ломаете голову, что же подарить своим родным и близким. Вот какие вещи ни в коем случае нельзя преподносить в качестве новогоднего подарка.

Банные принадлежности

Поскольку собаки не выносят воды, неуместным будет подарок в виде предметов гигиены: мыло, расческа, шампунь и т.д.

Цепочки и ожерелья

Подобные аксессуары по внешним характеристикам напоминают ошейники. Понятно, что этот предмет не вызывает у собаки позитивных эмоций, и вполне может принести неудачу в этом году, пишет Сегодня.

Если вы хотите порадовать женщину украшением, не рассердив символ 2018 года, пусть это будут кольца, браслеты или серьги.

Духи

Не стоит дарить и духи. Дело в том, что у собак довольно чувствительное обоняние, и большинство запахов их раздражают.

Зеркало

В 2018 году любому человеку нежелательно дарить зеркало. Порой собаки очень агрессивно реагируют на свое отражение и даже боятся его, поэтому подобный подарок может быть опасен.

Кошелек

В год Собаки в качестве подарка следует избегать кошельков. Несмотря на то, что этот подарок является полезным, в 2018 году он может принести бедность и денежные трудности.

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