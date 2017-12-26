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Видео: сексуальные танцы Ани Лорак стали хитом Сети

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Ани Лорак. | ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Ани Лорак делится с подписчиками своим хорошим настроением. В микроблоге певица опубликовала видео, снятые перед концертами.

За жизнью Ани Лорак в Instagram следят 3,3 миллиона подписчиков, которых она ежедневно радует новыми постами. На концертах артистка покоряет фанов не только сильными вокальными номерами, но и зажигательными танцами, пишет hochu.ua.

Два видео своих сексуальных танцев Ани Лорак разместила в соцсети. На одном из них красотка танцует в соблазнительных мини-шортах.

Ролик просмотрели уже более 1,6 миллиона раз. Фолловеры также оставили рекордное количество комментариев — почти 1500.

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Стоит отметить, что многие из поклонников отметили, что певица заметно похудела: «Очень худая», «Такая тощая», «Не идет такая худоба». Однако преданные фанаты тут же вступились за свою любимицу:

«Фигура потрясающая! Талия, ножки — улет! Статуэтка! Костюм футуристический — обалденный! Двигается супер! Ани — вы просто фантастическая и великолепная!

А все кто пишет, что худая или еще что-то подобное, — вам завидуют!».

Еще один ролик Ани Лорак опубликовала чуть позже.

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами: «Позитивная красотка», «Смотришь, и самой хочется танцевать», «Не перестаю восхищаться тобой», «Лучше Мадонны».

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