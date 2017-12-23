Королева разочаровала поклонников новым шедевром

Недавно яркая певица Наташа Королева записала дуэт с молодым и перспективным музыкантом Германом Титовым. Стоит отметить, что режиссером клипа на композицию «Мой Дед Мороз» выступила сама Королева.

Певица призвала поклонников слушать ее новую песню, ведь именно тогда их Новый год будет таким красочным, как в клипе: «Именно с этой песней ваш Новый год может стать шаловливым, ярким, сексуальным! А как встретишь, так и проведешь!».

Все же поклонники раскритиковали видеоработу звезды. «Песня дешевая, и клип пошловатый», «Пошловато», «Ужасная раскраска волос», «Как-то не похожа совсем на себя», — прокомментировали пользователи.