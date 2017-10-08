Не замечаете на фото ничего странного? От правды вам станет не по себе…

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Снимок, который поверг Сеть в ужас

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ФОТО: SWNS.com/Scanpix

52-летний Даррен Харрис из Бирмингема, Великобритания, сфотографировал подводного призрака во время погружения в Хургаде, Египет.

SWNS.com/Scanpix

Загадочный силуэт, образованный пузырьками воздуха, повис прямо над головами ничего не подозревающих дайверов, пишет Лайф.

SWNS.com/Scanpix

Мы плавали вокруг рифа и делали много фото, чтобы проверить водонепроницаемый корпус моего телефона

Даррен Харрис рассказал The Sun, что обнаружил пугающий снимок лишь по возвращении домой и стал перебирать фотографии с отдыха. На снимке можно разглядеть приведение, которое напоминает огромный скелет. Судя по всему, пугающий силуэт возник лишь на мгновение — никто из находящихся рядом дайверов его не заметил.

SWNS.com/Scanpix

"Я увидел его только по возвращении в Великобританию и был жутко напуган. Я не верю в призраков и всё такое, но это действительно страшно", - признался мужчина.

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