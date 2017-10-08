Не замечаете на фото ничего странного? От правды вам станет не по себе…

52-летний Даррен Харрис из Бирмингема, Великобритания, сфотографировал подводного призрака во время погружения в Хургаде, Египет.
8 октября 2017 г., 12:25
SWNS.com/Scanpix
Загадочный силуэт, образованный пузырьками воздуха, повис прямо над головами ничего не подозревающих дайверов, пишет Лайф.
SWNS.com/Scanpix
Мы плавали вокруг рифа и делали много фото, чтобы проверить водонепроницаемый корпус моего телефона
Даррен Харрис рассказал The Sun, что обнаружил пугающий снимок лишь по возвращении домой и стал перебирать фотографии с отдыха. На снимке можно разглядеть приведение, которое напоминает огромный скелет. Судя по всему, пугающий силуэт возник лишь на мгновение — никто из находящихся рядом дайверов его не заметил.
SWNS.com/Scanpix
"Я увидел его только по возвращении в Великобританию и был жутко напуган. Я не верю в призраков и всё такое, но это действительно страшно", - признался мужчина.