Состояние могилы миллиардера Бориса Березовского повергло в ужас интернет (ФОТО)

Березовского похоронили на кладбище Бруквуд в пригороде Лондона. Сейчас могила представляет собой заросший сорняками холмик с крестом. "Так выглядит могила Бориса Березовского через четыре года после его гибели", – подписал опубликованное фото Алексей Венедиктов.

Православный крест на могиле заставил некоторых пользователей усомниться в том, что это действительно место упокоения миллиардера. Однако сомнения вскоре разъяснились: вспомнили интервью, в котором Березовский рассказывал о своем крещении в 1994 году.

"Это произошло за два месяца до покушения на меня, которое трагически закончилось для моего водителя, а я чудом остался жив. Мне трудно рационально объяснить свое крещение, хотя думаю, что в огромной степени это – результат влияния русской культуры. Я пришел к этому после долгих – не один год – раздумий и считаю себя верующим христианином", – сообщил тогда олигарх журналистам, пишут Dni.

Опальный олигарх еще в конце 2000 года эмигрировал в Великобританию. Его нашли мертвым 23 марта 2013-го в доме в деревне Аскот, недалеко от Виндзора. По данным полиции, 67-летний предприниматель покончил жизнь самоубийством в ванной. Впоследствии выяснилось, что он оставил после себя налоговую задолженность перед властями в размере 46 миллионов фунтов стерлингов, а стоимость его имущества оказалась недостаточной для покрытия этой суммы.

Нынешнее состояние могилы олигарха привело пользователей сети в ужас. "Богатейший человек был, и вот результат", – пишет Liudmilamal. "Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка", – добавляет Aapolyansky. Есть и такие, которые восприняли неухоженность могилы миллиардера, как доказательство того, что он инсценировал свою смерть. "А в это время на Багамах на своeм острове он танцует джигу и со смеху по белоснежному песочку валяется", – пишет Sanktpetersburger.