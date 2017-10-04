Когда вы проснетесь ночью, чтобы сходить в туалет, держите один глаз закрытым

Человеческое тело чудесным образом исцеляет себя от порезов и ран. Тем не менее, иногда вы можете ускорить этот процесс! Попробуйте эти крутые трюки, чтобы быстро вылечить всё от икоты до першения в горле!
Держите один глаз закрытым
Это просто блестящий и простой трюк! Старайтесь держать один глаз закрытым во время того, как отправитесь среди ночи в туалет при включенном свете. По мнению доктора Mercola, яркий свет попадает на сетчатку глаза и воздействует на наш мозг так, что он начинает считать ночь дневным временем, после чего вам становится трудно заснуть. Таким образом, держа ночью в туалете один глаз закрытым, вы можете быстро приспособиться к темноте и заснуть, как ребенок, как только погаснет свет, пишут Novosti.cn.ua.
Покрутите головой вокруг шеи
Многим из нас знакомо то неприятное ощущение, когда просыпаешься ночью от ноющей боли в руке, а после попыток пошевелить конечностью ощущаешь некоторое покалывание, которое становится все сильнее и сильнее, но через некоторое время-таки утихает, оставляя после себя неприятное чувство дискомфорта. Доктор Оз говорит, что симптом затекания конечностей происходит из-за зажатого нерва, который прекращает получать достаточное количество кислорода. Вместо того, чтобы разминать руку или махать ею, попробуйте покрутить головой, откинув ее полностью назад. Это работает, потому что нервы в шее идут от головы прямо вниз к руке, и часто являются основной причиной онемения. Такой способ не будет работать в случае с ногами, однако для них вы можете исполнить чечетку, чтобы размять онемевшие пальцы ног! (Ночью сосед снизу это точно оценит - прим.ред.).
Икота, икота: кое-что о ней
К сожалению, ваш организм не позволит вам икнуть всего лишь один разок! Икота сама по себе может быть вызвана разными причинами. Обычно она возникает у людей, которые слишком быстро едят и при этом глотают слишком много воздуха, либо резкими перепадами температур в желудке, либо просто от волнения! Если вы стали жертвой этого раздражающего состояния, попробуйте открыть рот и начать рефлекторно глотать. Продолжайте глотать в течение нескольких минут с открытым ртом. Это поможет успокоить спазмы диафрагмы, что остановит икоту!
Попридержите свои слезы
У вас, вероятно, был какой-то момент в жизни, когда глаза начинали самопроизвольно слезиться. Было ли это следствием плохих новостей или просто очень напряженной рабочей недели, но глаза могут начать слезится и в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете! Если вы чувствуете, что у вас слезятся глаза, попробуйте этот простой трюк. Посмотрите вокруг и найдите объекты, на которые можно посмотреть. Один за другим, медленно называйте цвет каждого объекта. Сосредоточьтесь и сфокусируйтесь на объектах, чтобы успокоить дыхание и частоту сердечных сокращений. Эта практика может предотвратить "слезовыделение" и спасти вас от публичного позора!
Потяните свое ухо
Массирование висков облегчает головную боль, но существует несколько других точек, которые работают даже лучше уже давно известного способа. Попробуйте в следующий раз потянуть свое ухо, как только вы чувствуете головную боль. В отличие от массажа висков, который только снимает напряжение в области лба, — метод вытягивания уха действует в комплексе. Для этого, удерживайте мочку уха и аккуратно вытяните его в сторону и верните обратно. Это позволит свежей церебрально-спинномозговой жидкости очистить, пропитать височную область и избавить вас от головной боли.
Боитесь игл?
Для некоторых людей обычная прививка от гриппа или сдача анализа крови может вызвать чувство страха и тревоги! Хорошей новостью является то, что немецкий исследователь Тарас Усиченко (видимо, тоже, как и мы, русский — прим.ред.) обнаружил, что кашлянув в момент укола иглой можно обмануть ваше тело и вы не почувствуете боль! Поэтому в следующий раз, когда вы увидите иглу, не забудьте кашлянуть несколько раз.
Отогрейте свой мозг!
Это происходило с большинством из нас. В момент, когда мы увлеченно и быстро пили холодный коктейль либо ели вкусное мороженое — эти доли секунды удовольствия часто сопровождаются внезапной и сильной головной болью. Это происходит из-за того, что мозг обнаруживает внезапную потерю тепла и хочет защитить себя! Кровеносные сосуды в нёбе вашего рта начинают набухать и увеличиваться в размерах, чтобы вернуть тепло обратно, однако побочным эффектом этого является резкая головная боль. Доктор Майкл Синкин говорит, что вы можете легко и быстро избавиться от этой ужасной боли, для этого просто нагрейте верхнюю часть полости рта (нёбо) с помощью своего языка.
Как глотать таблетки с легкостью
Глотание лошадиного размера таблеток может быть проблематичным для многих людей, даже если они не имеют каких-либо проблем с глотанием больших порций пищи. Если вам прописали определенные лекарства, у вас на самом деле нет выбора — хотите вы того или нет, вы обязаны их проглотить. Тем не менее, доктор Mercola знает простой трюк, который поможет глотать таблетки с легкостью! Положите таблетку в рот, наберите в рот воды, наклоните голову вперед и проглотите. Наклонившись вперед, ваше тело будет занято другими рефлексами, а таблетка легко переместится к задней части горла, так что глотание пройдет безболезненно!
Иногда вашему телу нужно помочь избавиться от икоты или проглотить горсть огромных таблеток. Эти трюки легко сделать, и у вас уже есть все необходимые инструменты — это ваше тело! Так что, не ждите долго, попробуйте в ближайшее время пару этих идей.