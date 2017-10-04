Когда вы проснетесь ночью, чтобы сходить в туалет, держите один глаз закрытым

Держите один глаз закрытым

Это просто блестящий и простой трюк! Старайтесь держать один глаз закрытым во время того, как отправитесь среди ночи в туалет при включенном свете. По мнению доктора Mercola, яркий свет попадает на сетчатку глаза и воздействует на наш мозг так, что он начинает считать ночь дневным временем, после чего вам становится трудно заснуть. Таким образом, держа ночью в туалете один глаз закрытым, вы можете быстро приспособиться к темноте и заснуть, как ребенок, как только погаснет свет, пишут Novosti.cn.ua.

Покрутите головой вокруг шеи

Многим из нас знакомо то неприятное ощущение, когда просыпаешься ночью от ноющей боли в руке, а после попыток пошевелить конечностью ощущаешь некоторое покалывание, которое становится все сильнее и сильнее, но через некоторое время-таки утихает, оставляя после себя неприятное чувство дискомфорта. Доктор Оз говорит, что симптом затекания конечностей происходит из-за зажатого нерва, который прекращает получать достаточное количество кислорода. Вместо того, чтобы разминать руку или махать ею, попробуйте покрутить головой, откинув ее полностью назад. Это работает, потому что нервы в шее идут от головы прямо вниз к руке, и часто являются основной причиной онемения. Такой способ не будет работать в случае с ногами, однако для них вы можете исполнить чечетку, чтобы размять онемевшие пальцы ног! (Ночью сосед снизу это точно оценит - прим.ред.).

Икота, икота: кое-что о ней

К сожалению, ваш организм не позволит вам икнуть всего лишь один разок! Икота сама по себе может быть вызвана разными причинами. Обычно она возникает у людей, которые слишком быстро едят и при этом глотают слишком много воздуха, либо резкими перепадами температур в желудке, либо просто от волнения! Если вы стали жертвой этого раздражающего состояния, попробуйте открыть рот и начать рефлекторно глотать. Продолжайте глотать в течение нескольких минут с открытым ртом. Это поможет успокоить спазмы диафрагмы, что остановит икоту!

Попридержите свои слезы

У вас, вероятно, был какой-то момент в жизни, когда глаза начинали самопроизвольно слезиться. Было ли это следствием плохих новостей или просто очень напряженной рабочей недели, но глаза могут начать слезится и в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете! Если вы чувствуете, что у вас слезятся глаза, попробуйте этот простой трюк. Посмотрите вокруг и найдите объекты, на которые можно посмотреть. Один за другим, медленно называйте цвет каждого объекта. Сосредоточьтесь и сфокусируйтесь на объектах, чтобы успокоить дыхание и частоту сердечных сокращений. Эта практика может предотвратить "слезовыделение" и спасти вас от публичного позора!

Потяните свое ухо

Массирование висков облегчает головную боль, но существует несколько других точек, которые работают даже лучше уже давно известного способа. Попробуйте в следующий раз потянуть свое ухо, как только вы чувствуете головную боль. В отличие от массажа висков, который только снимает напряжение в области лба, — метод вытягивания уха действует в комплексе. Для этого, удерживайте мочку уха и аккуратно вытяните его в сторону и верните обратно. Это позволит свежей церебрально-спинномозговой жидкости очистить, пропитать височную область и избавить вас от головной боли.