15 причин, почему Весы — самый офигенский знак Зодиака

Единственный неодушевлённый символ в зодиакальном круге, Весы являются вторым знаком воздушной стихии, пишет Lifter.com.ua со ссылкой на Para Los Curiosos.

Отличительной чертой представителей этого знака является стремление к гармонии во всём. Чувствительные к прекрасному, прирождённые дипломаты, обладающие стойкостью духа и несгибаемой волей к победе в любом соперничестве, Весы часто выступают в роли судей, а также юристов на всех уровнях.

Постоянство, надёжность и созидательная сила — лучшие качества этого знака!

А вот ещё 15 замечательных качеств, которые свойственны Весам:

1. Они хорошо сходятся с другими.

Весам легко понравиться людям, потому что они любого могут заставить чувствовать себя интересным и важным. Они — прекрасные слушатели.

Весы хорошо осведомлены о ваших чувствах и эмоциях. И они умеют отлично предсказывать последствия своих и чужих поступков.

А всё потому, что они очень наблюдательны и обладают исключительно хорошими навыками восприятия. Они стремятся сближаться с людьми, которые им нравятся, ищут долгих дружеских отношений.

В то же время они терпеть не могут поверхностных людей и исключат вас из своего круга общения сразу же, если заметят за вами фальшь и лицемерие.

2. Они очень добры.

Весы не обещают решить любую вашу проблему, но когда возникает необходимость - они прилагают все усилия, чтобы вам помочь. Если вам нужна эмоциональная поддержка, обратитесь к Весам. Они рассеют ваши заботы и сомнения!

Ничто не нарушает внутренний мир Весов сильнее, чем негатив вокруг. Все люди из окружения должны обладать позитивной энергией и избегать конфликтов. Если этого не происходит, Весы разочаровываются в людях и прекращают с ними общаться.

3. Они — прирождённые дипломаты.

Никто не справляется с неловкими ситуациями лучше Весов. Они — известные дипломаты и с лёгкостью объясняют любые странности. При этом они держатся стильно и элегантно.

Весам нравится быть в окружении других людей. Просто смеяться, часами обсуждать всякие нелепости или сложные вопросы — вот что делает их счастливыми. Весы — творческие души, которым нужны диалоги.

4. Они любознательны.

Весы — элемент воздуха, поэтому они всегда стремятся к саморазвитию. Первостепенное значение для них имеет сила интеллекта.

Они всегда сохраняют способность мыслить рационально. В любой ситуации они ищут и находят способы оптимизации рабочих и бытовых процессов. Именно природная любознательность позволяет им не застревать на одном месте и всегда двигаться вперёд.

5. Они бескорыстны.

Весы очень восприимчивы и на самом деле интересуются, что происходит в жизни друзей. Даже если у них и бывают конфликты, они быстро их сглаживают за счёт своей харизмы и доброты.

Чтобы помочь ближнему, Весам не нужно дополнительных причин. Они всегда рады протянуть руку помощи, не требуя ничего взамен. Но если вы попытаетесь использовать их, они вычеркнут вас из своей жизни.