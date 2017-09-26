15 причин, почему Весы — самый офигенский знак Зодиака

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Единственный неодушевлённый символ в зодиакальном круге, Весы являются вторым знаком воздушной стихии, пишет Lifter.com.ua со ссылкой на Para Los Curiosos.
Отличительной чертой представителей этого знака является стремление к гармонии во всём. Чувствительные к прекрасному, прирождённые дипломаты, обладающие стойкостью духа и несгибаемой волей к победе в любом соперничестве, Весы часто выступают в роли судей, а также юристов на всех уровнях.
Постоянство, надёжность и созидательная сила — лучшие качества этого знака!
А вот ещё 15 замечательных качеств, которые свойственны Весам:
1. Они хорошо сходятся с другими.
Весам легко понравиться людям, потому что они любого могут заставить чувствовать себя интересным и важным. Они — прекрасные слушатели.
Весы хорошо осведомлены о ваших чувствах и эмоциях. И они умеют отлично предсказывать последствия своих и чужих поступков.
А всё потому, что они очень наблюдательны и обладают исключительно хорошими навыками восприятия. Они стремятся сближаться с людьми, которые им нравятся, ищут долгих дружеских отношений.
В то же время они терпеть не могут поверхностных людей и исключат вас из своего круга общения сразу же, если заметят за вами фальшь и лицемерие.
2. Они очень добры.
Весы не обещают решить любую вашу проблему, но когда возникает необходимость - они прилагают все усилия, чтобы вам помочь. Если вам нужна эмоциональная поддержка, обратитесь к Весам. Они рассеют ваши заботы и сомнения!
Ничто не нарушает внутренний мир Весов сильнее, чем негатив вокруг. Все люди из окружения должны обладать позитивной энергией и избегать конфликтов. Если этого не происходит, Весы разочаровываются в людях и прекращают с ними общаться.
3. Они — прирождённые дипломаты.
Никто не справляется с неловкими ситуациями лучше Весов. Они — известные дипломаты и с лёгкостью объясняют любые странности. При этом они держатся стильно и элегантно.
Весам нравится быть в окружении других людей. Просто смеяться, часами обсуждать всякие нелепости или сложные вопросы — вот что делает их счастливыми. Весы — творческие души, которым нужны диалоги.
4. Они любознательны.
Весы — элемент воздуха, поэтому они всегда стремятся к саморазвитию. Первостепенное значение для них имеет сила интеллекта.
Они всегда сохраняют способность мыслить рационально. В любой ситуации они ищут и находят способы оптимизации рабочих и бытовых процессов. Именно природная любознательность позволяет им не застревать на одном месте и всегда двигаться вперёд.
5. Они бескорыстны.
Весы очень восприимчивы и на самом деле интересуются, что происходит в жизни друзей. Даже если у них и бывают конфликты, они быстро их сглаживают за счёт своей харизмы и доброты.
Чтобы помочь ближнему, Весам не нужно дополнительных причин. Они всегда рады протянуть руку помощи, не требуя ничего взамен. Но если вы попытаетесь использовать их, они вычеркнут вас из своей жизни.
6. Они умеют дружить.
Люди тянутся к Весам, когда у них возникают проблемы, потому что те умеют взглянуть на ситуацию со стороны. Весы пытаются понять все точки зрения, прежде чем делать выводы.
Естественно, это привлекает людей, поэтому у Весов всегда много верных, надёжных друзей. И хотя Весы ни за что не станут дружить с негодяем, ради друзей они готовы договориться хоть с дьяволом.
7. У них отменный вкус.
Весы находятся под влиянием Венеры, которая долгое время отождествлялась с богиней любви и красоты. Весы ценят красоту во всём: в друзьях и любимых, в искусстве, письме и музыке…
Поэтому они больше других уделяют внимания интерьерам и дизайну. Они гордятся своим вкусом и имеют на это полное право! Впрочем, они и не скрывают, что любят всё прекрасное и качественное.
8. Они — перфекционисты.
Весы всегда ищут самый лучший, самый совершенный, самый гармоничный способ прожить жизнь. В их идеальном мире всё сбалансированно и справедливо. В этом мире не бывает конфликтов.
Конечно, идеального мира не существует. И это — главное разочарование в жизни Весов. Поэтому они постоянно стремятся достичь личного совершенства.
9. Они справедливы.
Весы — идеальные начальники. Они умеют управлять энергией других людей и при этом не используют свой навык в корыстных целях.
Для Весов очень важна справедливость, поэтому они никогда не требуют от других больше, чем те могут дать.
Весы относятся к работе с неподдельным интересом и ценят здоровые отношения в коллективе. Так что они сами делают всё, чтобы поддерживать в нём гармонию и расслабленную сосредоточенность.
10. Они — настоящие романтики.
Весы любят глубоко и всем сердцем. Если вам повезло и вас полюбил кто-то из людей, рождённых под этим знаком, можете быть уверены: вы попали в хорошие руки!
Весы хотят, чтобы их партнёры знали и чувствовали, что о них заботятся. Они способны и на маленькие приятные сюрпризы, и на широкие жесты. Если у вас был или продолжается роман с Весами, знайте: что бы ни случилось, вы будете помнить о нём всю жизнь!
11. Они умеют получать удовольствие от жизни.
Весы — как правило, очень культурные люди. Они ценят своё социальное окружение и природу. Обычно они начитаны, хорошо информированы и стильно одеты.
Они в равной степени могут оценить и красочный закат, и глубокую просветительскую беседу. Именно эта способность находить удовольствие во всём позволяет им сохранять расслабленность и спокойствие в жизни.
12. Они работают на совесть.
Хотя Весов часто считают ленивыми, на самом деле, всё дело в выборе карьеры. Если избранная стезя подходит Весам, то в своей сфере они добьются любых высот!
А ещё Весы всегда достигают успехов в социальной жизни, потому что никогда не останавливаются на лестнице своих достижений. Они терпеть не могут посредственность и всегда требуют большего — и от себя, и от других.
13. Они обожают приключения.
Весы не могут долго сидеть на одном месте и не терпят монотонности. Для них жизнь обязательно должна перемежаться интересными событиями, авантюрами, путешествиями и т. д.
Найдя человека схожего темперамента, они могут стать по-настоящему счастливыми. Так что если вы любите приключения, держитесь за Весов обеими руками! Не пожалеете!
14. Они очень привлекательны.
Весы часто имеют магнетическую внешность, хотя, разумеется, далеко не всех их можно назвать красавчиками и красавицами. Их красота — в естественности.
По этой причине им не нужно упорно трудиться, чтобы сделать свою внешность заметной. Они не добиваются признания намеренно, но всё равно получают его. Личность Весов притягивает практически всех — без исключения!
15. Они не бывают эгоистами.
Весы — преданные партнёры и любовники, которые ставят ваши потребности выше своих собственных. Но они не склонны верить в любовь с первого взгляда.
В отношениях они осторожны, и с ними вы вряд ли можете рассчитывать на быстрый интим. Они ищут по-настоящему прочную связь. Но зато найдя её, они окружат вас такой заботой, о которой другие могут лишь мечтать.
Ну что, вы согласны с этими описаниями? Поделитесь ими со всеми знакомыми Весами!