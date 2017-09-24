Лето продолжается: тропические бабочки теперь рождаются в Эстонии! (ФОТО)

Семейная пара из Таллинна разводит у себя дома бабочек из Южной Америки и Азии. День за днем в их квартире куколки превращаются в бабочек и летают под потолком. Юля и Илья устроили в одной из комнат инсектарий, где круглосуточно поддерживают нужную температуру и влажность. Да, мороки хватает, зато теперь предприимчивые «бабочководы» не ломают голову над тем, что подарить друзьям на день рождения. Очень быстро хобби превратилось в дополнительный источник доходов. Открытая ребятами фирма по разведению тропических бабочек Butterfly Garden стала первой в Эстонии и теперь предлагает целый перечень услуг. Например, «живой букет» в подарок или же фейерверк из бабочек на свадьбу.

В ближайших планах Юли и Ильи – открыть первый в Эстонии парк бабочек. «Скорее всего, это будет в торговом центре. Сейчас мы активно ищем помещение. По нашей задумке, человек будет попадать в маленький тропический лес с растениями, живыми бабочками, попугаями. Здесь каждый желающий сможет подержать экзотическую бабочку на ладони и с ней сфотографироваться», – делится Юля своей идеей.

Фото / Konstantin Sednev

Бабочки, оказывается, тоже похожи на своих хозяев. Приятная худенькая брюнетка Юля – инициатор всего этого тропического волшебства. Идеей разводить бабочек она загорелась, когда весной посетила парк бабочек в Санкт-Петербурге.

«Тогда я поняла, что хочу эту красоту себе домой. Но, поискав информацию, обнаружила, что в Эстонии разведением бабочек никто не занимается. Их у нас нигде не достать! Так мы и решили стать первыми», – рассказывает Юля в тот момент, когда один из ее питомцев, будто ревнуя, устраивается на блузке рядом с брошкой, имитирующей бабочку.

Фото/ Konstantin Sednev

Семейная пара покупает куколок в специальных интернет-магазинах. Заказывают в основном из Колумбии. Затем выращивают у себя в инсектарии и продают клиентам. Впрочем, есть в их фирме услуга – детский инсектарий: родители покупают небольшую емкость с крючком и специальной палочкой, ребенок сам вешает на нее куколку, а потом наблюдает за ее метаморфозой. Когда бабочка появляется на свет, юный натуралист самостоятельно ее кормит и ухаживает за ней.

«А представляете восторг женщины, которая получает в подарок цветы в шляпной коробке, откуда выпархивает живая бабочка, – рассказывает Юля. – Наши клиенты в восторге, пишут нам слова благодарности. Особенно довольны мамы, которые рассказывают, что с появлением бабочки в доме дети забывают о компьютере. Еще бы! Обычная эстонская бабочка в поле не даст себя подержать на руках, а тем более покормить апельсинами, а тропические бабочки это делают охотно».

Фото/ Konstantin Sednev

Жаль, что живут яркокрылые недолго – от пары дней до месяца. Впрочем, увековечить красоту можно в рамке, или даже сделав из крылышек бабочки серьги. Такая идея пришла к Юле недавно, и сейчас она ведет переговоры с эстонскими ювелирами.