Лето продолжается: тропические бабочки теперь рождаются в Эстонии! (ФОТО)

В одной из столичных квартир настоящие бабочки летают вне зависимости от времени года. Нам повезло еще больше: экзотические красавицы поселились прямо в редакции.
Семейная пара из Таллинна разводит у себя дома бабочек из Южной Америки и Азии. День за днем в их квартире куколки превращаются в бабочек и летают под потолком. Юля и Илья устроили в одной из комнат инсектарий, где круглосуточно поддерживают нужную температуру и влажность. Да, мороки хватает, зато теперь предприимчивые «бабочководы» не ломают голову над тем, что подарить друзьям на день рождения. Очень быстро хобби превратилось в дополнительный источник доходов. Открытая ребятами фирма по разведению тропических бабочек Butterfly Garden стала первой в Эстонии и теперь предлагает целый перечень услуг. Например, «живой букет» в подарок или же фейерверк из бабочек на свадьбу.
В ближайших планах Юли и Ильи – открыть первый в Эстонии парк бабочек. «Скорее всего, это будет в торговом центре. Сейчас мы активно ищем помещение. По нашей задумке, человек будет попадать в маленький тропический лес с растениями, живыми бабочками, попугаями. Здесь каждый желающий сможет подержать экзотическую бабочку на ладони и с ней сфотографироваться», – делится Юля своей идеей.
Фото / Konstantin Sednev
Бабочки, оказывается, тоже похожи на своих хозяев. Приятная худенькая брюнетка Юля – инициатор всего этого тропического волшебства. Идеей разводить бабочек она загорелась, когда весной посетила парк бабочек в Санкт-Петербурге.
«Тогда я поняла, что хочу эту красоту себе домой. Но, поискав информацию, обнаружила, что в Эстонии разведением бабочек никто не занимается. Их у нас нигде не достать! Так мы и решили стать первыми», – рассказывает Юля в тот момент, когда один из ее питомцев, будто ревнуя, устраивается на блузке рядом с брошкой, имитирующей бабочку.
Фото/ Konstantin Sednev
Семейная пара покупает куколок в специальных интернет-магазинах. Заказывают в основном из Колумбии. Затем выращивают у себя в инсектарии и продают клиентам. Впрочем, есть в их фирме услуга – детский инсектарий: родители покупают небольшую емкость с крючком и специальной палочкой, ребенок сам вешает на нее куколку, а потом наблюдает за ее метаморфозой. Когда бабочка появляется на свет, юный натуралист самостоятельно ее кормит и ухаживает за ней.
«А представляете восторг женщины, которая получает в подарок цветы в шляпной коробке, откуда выпархивает живая бабочка, – рассказывает Юля. – Наши клиенты в восторге, пишут нам слова благодарности. Особенно довольны мамы, которые рассказывают, что с появлением бабочки в доме дети забывают о компьютере. Еще бы! Обычная эстонская бабочка в поле не даст себя подержать на руках, а тем более покормить апельсинами, а тропические бабочки это делают охотно».
Фото/ Konstantin Sednev
Жаль, что живут яркокрылые недолго – от пары дней до месяца. Впрочем, увековечить красоту можно в рамке, или даже сделав из крылышек бабочки серьги. Такая идея пришла к Юле недавно, и сейчас она ведет переговоры с эстонскими ювелирами.
По словам владельцев Butterfly Garden, если сравнить бабочек с цветами – сравнение выйдет в пользу первых. Разумеется, когда речь идет о том, что подарить девушке. Продолжительность жизни у срезанных цветов и бабочек примерно одинаковая, но «порхающий цветок» удивит и вызовет более яркие эмоции.
Фото/ Konstantin Sednev
«Бабочка – это последняя фаза жизни этого насекомого, – объясняет Юля тем, кому становится жалко крылатых красоток, становящихся подарком. – Увы, и в природе их век недолог. Зато за этот короткий срок бабочка сможет подарить столько радости и эмоций! А при правильном уходе жизнь в помещении для нее будет весьма комфортной».
Фото / Konstantin Sednev
Для бабочки главное – чтобы было тепло, светло и влажно. Если все эти составляющие соблюдены – она себя будет прекрасно чувствовать в квартире. Если вы купили бабочку и поселили в комнате на занавеске – опрыскивайте родимую из пульверизатора три раза в день и надежно прячьте от домашних животных. А еще кормите апельсинами: цитрусовая долька – любимое лакомство многих видов бабочек. Хотя некоторые особы больше предпочитают переспелый банан или разбавленный в воде мед. Учиться кормить бабочку – занятие увлекательное. Прежде, чем посадить насекомое обедать, зачастую у бабочки надо расправить хоботок. Вот так – обычной зубочисткой! Впрочем, передавая каждого своего питомца в руки новым владельцам, Юля заботливо выдает с собой подробную инструкцию о содержании крылатой.
Фото / Konstantin Sednev
Мы, в свою очередь, заверяем, что при съемке этого репортажа ни одна бабочка не пострадала. Россыпь пёстрых крылышек в офисе – зрелище завораживающее: то одна вспорхнет, то другая! Хотя, все время пришлось быть настороже: бабочки не только летают под потолком, но и приземляются на пол, не заметишь – наступишь, и прощай, красота! К тому, что насекомые садятся на руки и голову, привыкаешь не сразу. Но когда привыкаешь, накатывает детская радость – проверено!
Фото / Konstantin Sednev