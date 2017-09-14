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Цирк приехал! В Таллинне выступил знаменитый Cirque du Soleil

Смотрите галерею!

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После двухлетнего перерыва Cirque du Soleil вернулся в Таллинн, чтобы представить свою постановку Varekai в Saku Suurhall.

Организаторы цирка отмечают, что в эти дни, с 14 по 17 сентября, у жителей Эстонии есть последняя возможность увидеть визитную карточку Cirque du Soleil - шоу Varekai, которое уже посмотрели десятки миллионов зрителей в разных странах мира. Премьера этого красочного шоу состоялась в 2002 году в Монреале. В конце этого года шоу Varekai закончит свое существование.

Смотрите галерею с вечернего шоу!

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