Гузеева рыдала после публикации ее страшных снимков

Ох, эти папарацци! Везде сунут свой мокрый нос, до всего им есть дело. Они прознали, например, что актриса Лариса Гузеева уедет отдыхать в Болгарию – и тут же следом за звездой! Подкараулили ее на пляже и сняли в не самых красивых позах, в жутких ракурсах. Вскоре эти гнусные кадры появились на обложках нескольких таблоидов.

Фото журнала

Поклонники не верили, что на снимках любимая актриса – ее телеса поразили. Но люди почесали языками и забыли, а для ведущей программы "Давай поженимся!" публикация этих отвратительных снимков стала шоком.

"Лариса рыдала два дня, когда увидела эти фотографии в прессе, – рассказала Dni.Ru подруга Гузеевой Лолита за кулисами конкурса "Нова волна" в Сочи. – Мы с Ларисой Удовиченко утешали ее, говорили что не стоит обращать внимания и переживать, убедили отнестись с юмором. Но это я ничего не стесняюсь, показываю себя такой, какая есть, а Лариса – человек очень ранимый. Она очень много работает, пропускает через себя кучу людского негатива, поехала отдохнуть, расслабиться, побыть обычным человеком, а тут эти снимки. А если бы человек в петлю полез из-за этой травли журналистов? Надо же соображать!".

С певицей можно поспорить. Ведь если ты выбираешь публичную профессию, то должен всегда помнить, что на тебя направлены взгляды зевак и объективы прессы. Худая ты или полная – твой личный выбор. Но все твои недостатки публика непременно заметит и преувеличит. Ей хочется видеть, что и у любимых артистов есть изъяны, проблемы, что они не неприступные силиконовые кукла, а живые люди.

Вторая причина, по которой Гузеевой не стоит переживать – это шумиха, которая случилась. Иные артисты и рады бы оголиться, показать себя, попасть на обложку, но никому не нужны и не интересны. Обсуждают же только больших звезд. К которым, безусловно, и относится Лариса.