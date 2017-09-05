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Фото: певица Лолита шокировала резко состарившимся лицом

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Лолита. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Певица Лолита Милявская очень удивила подписчиков своим видом. В Инстаграме она опубликовала обращение к читателям, при этом на видео она выглядит очень постаревшей.

При этом Лолита заявила, что она именно такая, какой ее видят недоброжелатели – старая, помятая. Так что для тех, кто ее критикует, это настоящий подарок. Если ее хотят видеть именно такой – пожалуйста. Само видео при этом подписано так: «На съемках у своей подруги Ольги Кокорекиной «Барышня и Кулинар».

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