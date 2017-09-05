Фото: певица Лолита шокировала резко состарившимся лицом

При этом Лолита заявила, что она именно такая, какой ее видят недоброжелатели – старая, помятая. Так что для тех, кто ее критикует, это настоящий подарок. Если ее хотят видеть именно такой – пожалуйста. Само видео при этом подписано так: «На съемках у своей подруги Ольги Кокорекиной «Барышня и Кулинар».

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Sep 4, 2017 at 6:46am PDT