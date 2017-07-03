Молодая жена рассказала об уходе от 86-летнего Ивана Краско

В СМИ активно обсуждают семейный конфликт, который раздирает семью Ивана Краско. Его молодая супруга Наталья не может найти общий язык с его бывшей невесткой Маргаритой Звонарей, с которой они делят жилплощадь. Интересно, что сам Иван в разбирательства двух женщин не вмешивается.

"Конечно, с одной стороны, где-то было сначала обидно. Но я ему заявила: "Если еще ты мне начнешь говорить, что я ничего не делаю, тогда я соберу вещи и уйду". Зачем тогда мне бороться за брак, когда тебя вся Россия покрывает "добрыми словами", так еще и в доме начинается такое? Когда я выходила замуж, то у меня были свои мысли, планы, мечты, но жизнь вносит свои коррективы… Когда эти коррективы абсолютно не совпадают ни с чем, тогда думаешь: зачем я все это делаю, зачем стараюсь, чтобы у нас был крепкий брак, когда половина яблока начинает гнить? Естественно, я сказала: "Если ты начнешь гнить, то мне придется тебя отрезать!" Но ничего, живем дальше, ремонт делаем", – цитирует Наталью Starhit.