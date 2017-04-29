Эти близняшки родились с разным цветом кожи. Вот как они выглядят 18 лет спустя!

Люси родилась с рыжими волосами, голубыми глазами и бледной кожей, склонной к появлению веснушек. Мария же – с темной кожей, карими глазами, темными и вьющимися волосами, пишет Маркетиум.

Мама близняшек – мулатка, папа – белый. Семья из Глостера (Англия) была крайне удивлена тем, что их девочки… разного цвета. Но когда им исполнилось 18 лет (в 2015 году), отличия оказались куда более радикальными.

Сестры – лучшие подруги. Но они вообще не похожи друг на друга. Люди не могут поверить, что Люси и Мария в близких родственных связях. К сожалению, из-за этого в школе им пришлось нелегко. Над девочками издевались.

“Они думали, что меня удочерили. Называли меня призраком”, – рассказывает Люси со слезами на глазах.

Пока Люси терпела издевательства, Мария мечтала хоть немного походить на сестру.

“Раньше я так плакала. Я и сейчас ненавижу свои вьющиеся волосы”, – говорит Мария и любуется рыжими локонами сестры.

Сестры во всем совершенно разные. Девушки доказывают, что близняшки могут быть противоположностями. Мария – экстраверт, Люси – интроверт. Но они уважают отличия друг друга.

Сегодня девушки хотят, чтобы окружающие смирились с тем, что они – близнецы. И прекратили их высмеивать!

“Если у меня когда-нибудь будут дети, они могут быть похожими на Люси”, – делится Мария.

Я впечатлена! Не думала, что так бывает. Не забудьте поделиться этой невероятной историей с друзьями!