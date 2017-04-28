45-летняя Лера Кудрявцева будет рожать сама

Сама Лена заявила, что не собирается пользоваться услугами суррогатной матери. По ее словам, люди созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков. И она с удовольствием еще родит сама, а потом будет воспитывать и детей своих детей. Но о беременности она так и не сообщила и не прокомментировала эту новость, пишет 7d.org.ua.