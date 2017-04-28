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45-летняя Лера Кудрявцева будет рожать сама

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Лера Кудрявцева. | ФОТО: Scanpix

Недавно прошел слух о том, что Лера Кудрявцева беременна. Но многие не поверили в это и заявили, что, скорее всего, общего ребенка Лере и ее мужу родит суррогатная мать.

Сама Лена заявила, что не собирается пользоваться услугами суррогатной матери. По ее словам, люди созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков. И она с удовольствием еще родит сама, а потом будет воспитывать и детей своих детей. Но о беременности она так и не сообщила и не прокомментировала эту новость, пишет 7d.org.ua.

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