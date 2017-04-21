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Она позировала для фото, но из-за шума волн не расслышала, что ей кричит муж…

Смотрите видео!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Розангела де Сильва позировала для фото, сидя на красивой скале на фоне бушующего океана. Она и не подозревала, что ее муж снимает видео, пишет Маркетиум.

“В тот день мы с мужем отдыхали на пляже, и я решила сфотографироваться на скале, — рассказывает Розангела. — Я и не знала, что муж в тот момент записывал видео. Когда я позировала, он начал кричать мне о волне, которая буквально застала меня врасплох!”

Освещение и композиция были безупречны: на Розангеле было красивое белое платье, волосы развевал ветер, а на заднем плане — бушующие волны и синее небо.

Как видно на видео, Розангела пыталась выбрать для снимка удачную позу, когда её муж за кадром закричал о большой волне, которая накрыла её с головой и смыла со скалы!

Конечно, в первую очередь мы рады, что Розангела не пострадала. Хотя её фотосессия прошла совсем не так, как она планировала, паре уж точно будет над чем посмеяться вместе со своими друзьями!

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