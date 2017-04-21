Она позировала для фото, но из-за шума волн не расслышала, что ей кричит муж…

“В тот день мы с мужем отдыхали на пляже, и я решила сфотографироваться на скале, — рассказывает Розангела. — Я и не знала, что муж в тот момент записывал видео. Когда я позировала, он начал кричать мне о волне, которая буквально застала меня врасплох!”

Освещение и композиция были безупречны: на Розангеле было красивое белое платье, волосы развевал ветер, а на заднем плане — бушующие волны и синее небо.

Как видно на видео, Розангела пыталась выбрать для снимка удачную позу, когда её муж за кадром закричал о большой волне, которая накрыла её с головой и смыла со скалы!

Конечно, в первую очередь мы рады, что Розангела не пострадала. Хотя её фотосессия прошла совсем не так, как она планировала, паре уж точно будет над чем посмеяться вместе со своими друзьями!