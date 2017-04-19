Прибалтийская пенсионерка ищет жену для 45-летнего сына... Когда мы узнали о приданном, то потеряли дар речи!

Их авторы - девушки и юноши, а недавно необычный текст разместила мама 45-летнего сына. Наверное, взрослое дитя, так допекло маман, что женщина решилась на крайний шаг, пишет Русский TVNET.

Женщина, как она пишет в объявлении, хочет отдать в любящие руки 45-летнего сына.

С физическими данными у кандидата в мужья все хорошо - рост 181, вес 81 кг. Про заработок и досуг - ни слова, но это можно узнать при личном знакомстве.

Зато какое приданное мама готова дать за сына: электрическую плиту и утюг. Ну как, вы уже заинтересованы?

Помимо этого впридачу к супругу вы получите бонус в виде ежемесячных 15-ти евровых дотаций на носки и сигареты.