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Прибалтийская пенсионерка ищет жену для 45-летнего сына... Когда мы узнали о приданном, то потеряли дар речи!

Такой шанс нельзя упустить!

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Планшет. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Рубрика «Знакомство» на популярном портале ss.lv - самая интересная. Каждое объявление, как маленькая история, как любовный роман.

Их авторы - девушки и юноши, а недавно необычный текст разместила мама 45-летнего сына. Наверное, взрослое дитя, так допекло маман, что женщина решилась на крайний шаг, пишет Русский TVNET.

Женщина, как она пишет в объявлении, хочет отдать в любящие руки 45-летнего сына.

С физическими данными у кандидата в мужья все хорошо - рост 181, вес 81 кг. Про заработок и досуг - ни слова, но это можно узнать при личном знакомстве.

Зато какое приданное мама готова дать за сына: электрическую плиту и утюг. Ну как, вы уже заинтересованы?

Помимо этого впридачу к супругу вы получите бонус в виде ежемесячных 15-ти евровых дотаций на носки и сигареты.

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