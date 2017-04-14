Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Эта удивительная штука вскоре сможет заменить пластиковые бутылки! А вы бы рискнули попробовать?

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
THE OHOO! | ФОТО: Hannah McKay/REUTERS

Пластиковые бутылки вскоре могут уйти в прошлое благодаря этим потрясающим съедобным водяным шарикам, созданных в качестве инновационного старт-апа в Лондоне, передает Twizz.

Название этих шариков «The Ooho!», и они представляют собой питьевую воду, завернутую в съедобную мембрану, изготовленную из натурального экстракта морских водорослей.

Фото: Scanpix/REUTERS

Продукт полностью разлагается в течение 4-6 недель.

Фото: Scanpix/REUTERS

В команду создателей этого невероятного нововведения входят выпускники престижных вузов Лондона, они ещё в 2013 году представили концепт «The Ooho!» и с тех пор не покладая рук трудились, чтобы осуществить свою задумку.

Фото: Scanpix/REUTERS

На своей краудфандинговой странице они уже набрали 750 тысяч долларов всего за несколько дней. Учитывая, что использование пластиковых бутылок повсеместно, а им требуются сотни лет для полного разложения, подобного рода инновация вскоре может стать доступной во всем мире!

Фото: Scanpix/REUTERS

Наверх