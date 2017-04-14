Эта удивительная штука вскоре сможет заменить пластиковые бутылки! А вы бы рискнули попробовать?

Название этих шариков «The Ooho!», и они представляют собой питьевую воду, завернутую в съедобную мембрану, изготовленную из натурального экстракта морских водорослей.

Фото: Scanpix/REUTERS

Продукт полностью разлагается в течение 4-6 недель.

Фото: Scanpix/REUTERS

В команду создателей этого невероятного нововведения входят выпускники престижных вузов Лондона, они ещё в 2013 году представили концепт «The Ooho!» и с тех пор не покладая рук трудились, чтобы осуществить свою задумку.

Фото: Scanpix/REUTERS

На своей краудфандинговой странице они уже набрали 750 тысяч долларов всего за несколько дней. Учитывая, что использование пластиковых бутылок повсеместно, а им требуются сотни лет для полного разложения, подобного рода инновация вскоре может стать доступной во всем мире!