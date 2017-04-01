Поздравляем! Эта красавица выиграла в конкурсе «Мисс Kuldan – Весна 2017» на Limon.ee! (галерея)

Для участия в конкурсе надо было прислать фотографию себя или своей подружки до 28 марта. С 29 марта по 31 марта включительно проходило народное голосование в соцсети Facebook. По итогам голосования в финал прошли три красавицы, набравшие больше всего лайков. И уже победительницу, как это и было сказано в условиях конкурса, выбрали представители портала Limon.ee и магазинов Kuldan.

В финал по количеству лайков на момент 1 апреля 00:00 прошли: Катрин Агеева (фото 2 на портале), Яна Бегеза (фото 10 на портале) и Эва Лауметс (фото 1 на портале).

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ СТАЛА КАТРИН АГЕЕВА! НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! С победительницей свяжемся в течение ближайших дней!

Победительница торжественно получает награду: серьги от бренда APM Monaco, ленточку «Мисс Kuldan – Весна 2017» и букет цветов от магазина FleuR Royale by Peter Boeijkens.

Мы благодарим всех красавиц! Вы просто прекрасны! Спасибо вам за этот праздник!

Друзья! В течение конкурса многие высказывали мнение относительно того, что некоторые участницы, возможно, накрутили себе лайки. Поскольку, составляя условия этого конкурса, мы это не предусмотрели, а менять условия в течение конкурса мы не имели права. Доказать то, что накрутку лайков заказала себе именно участница конкурса, изображенная на фото, мы не можем. Мы приняли единственно верное решение: от борьбы за победу мы никого не отстранили. Поскольку решающее слово всё равно осталось за организаторами конкурса, мы вынесли максимально справедливый вердикт. Благодарим всех за участие и понимание!