БУ-РА-ТИ-НО! Торопитесь, мы разыгрываем билеты на яркое детское представление

Уже в это воскресенье, 26 марта, на сцене концертного дома Nordea пройдет музыкально-цирковое представление "Бу-ра-ти-но" по мотивам сказки Алексея Толстого.

Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе, по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалось под руку обыкновенное полено для топки очага. Так начинается всеми любимая сказка о Буратино. Этот мальчик переживает массу приключений вместе со своими друзьями очаровательной куклой Мальвиной и спокойным и немного отстраненным Пьеро. Они спасаются от Карабаса-Барабаса, хитрющей лисы Алисы и кота Базилио.

Яркие костюмы, видеопроекция, прекрасная сцена, музыка, участие цирковых артистов и еще много интересного ждет детей и взрослых уже в эти выходные на сцене Nordea. В спектакле принимают участие артисты из Санкт-Петербурга, цирковые артисты из Литвы, а также артисты Русского Драматического театра Эстонии и таллиннского Театра танца «Рада».

Постановку по мотивам сказки Алексея Толстого осуществляет Анджела Макарова совместно с Московским режиссером Леонидом Заслонко. В спектакле звучит музыка разных композиторов.

До встречи в уютном зале Nordea!

ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ! Портал Limon.ee начинает розыгрыш билетов на спектакль "Бу-ра-ти-но". Торопитесь, розыгрыш проходит на официальной страничке Limon.ee в Facebook. Победителя мы объявим в пятницу, 24 марта. Удачи в игре!