Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Он — самый популярный пластический хирург России. Но стоит ему снять маску, как все теряют дар речи!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Instagram

С кем поведешься, от того и наберешься. Эта пословица отлично описывает историю, которую хотим сегодня рассказать, передает Lemurov.net.

Александр Вдовин приехал в Москву с Дальнего Востока. Здесь он получил образование и стал весьма популярным челюстно-лицевым и пластическим хирургом.

Вот только, вращаясь в медицинских кругах, Александр не избежал соблазна изменить собственную внешность.

A post shared by Alex (@dr.alexv) on

Теперь на его страничке в Инстаграме появляется немало различных и, мягко говоря, не совсем лестных отзывов.

Правда, есть и такие, которые не скупятся на комплименты. И это понятно, потому что операции у Александра стоит недешево.

A post shared by Alex (@dr.alexv) on

Есть и версии, что так хирург наглядно демонстрирует все преимущества клиники, в которой работает.

A post shared by Alex (@dr.alexv) on

Это решение Александра, и не нам его судить. Ему нравится так выглядеть, а это самое главное. Остается только пожелать ему дальнейших успехов на профессиональном поприще и в личной жизни.

Наверх