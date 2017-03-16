Он — самый популярный пластический хирург России. Но стоит ему снять маску, как все теряют дар речи!

С кем поведешься, от того и наберешься. Эта пословица отлично описывает историю, которую хотим сегодня рассказать, передает Lemurov.net.
Александр Вдовин приехал в Москву с Дальнего Востока. Здесь он получил образование и стал весьма популярным челюстно-лицевым и пластическим хирургом.
Вот только, вращаясь в медицинских кругах, Александр не избежал соблазна изменить собственную внешность.
Теперь на его страничке в Инстаграме появляется немало различных и, мягко говоря, не совсем лестных отзывов.
Правда, есть и такие, которые не скупятся на комплименты. И это понятно, потому что операции у Александра стоит недешево.
Есть и версии, что так хирург наглядно демонстрирует все преимущества клиники, в которой работает.
Это решение Александра, и не нам его судить. Ему нравится так выглядеть, а это самое главное. Остается только пожелать ему дальнейших успехов на профессиональном поприще и в личной жизни.