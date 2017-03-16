Он — самый популярный пластический хирург России. Но стоит ему снять маску, как все теряют дар речи!

Александр Вдовин приехал в Москву с Дальнего Востока. Здесь он получил образование и стал весьма популярным челюстно-лицевым и пластическим хирургом.

Вот только, вращаясь в медицинских кругах, Александр не избежал соблазна изменить собственную внешность.

A post shared by Alex (@dr.alexv) on Jan 25, 2017 at 4:01am PST

Теперь на его страничке в Инстаграме появляется немало различных и, мягко говоря, не совсем лестных отзывов.

Правда, есть и такие, которые не скупятся на комплименты. И это понятно, потому что операции у Александра стоит недешево.

A post shared by Alex (@dr.alexv) on Feb 21, 2017 at 6:56am PST

Есть и версии, что так хирург наглядно демонстрирует все преимущества клиники, в которой работает.

A post shared by Alex (@dr.alexv) on Mar 1, 2017 at 1:44pm PST

Это решение Александра, и не нам его судить. Ему нравится так выглядеть, а это самое главное. Остается только пожелать ему дальнейших успехов на профессиональном поприще и в личной жизни.