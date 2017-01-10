СМИ: суррогатная мать вот-вот родит Роналду двойню

Теперь же западное издание The Sun сообщило, что 32-летний футболист вот-вот во второй раз станет отцом: якобы суррогатная мать из США вынашивает его двойню мальчиков, которая должна родиться совсем скоро, пишет Soulpost.ru.

Тем временем звезда «Реал Мадрид» продолжает встречаться и выходить в свет вместе с испанской моделью 23-летней Джорджиной Родригес. Если информация о скором пополнении правда, то эта девушка не из пугливых, раз ее не страшит жизнь с мужчиной и тремя детьми, пусть и с огромным счетом в банке.

«После рождения мальчиков-близнецов Криштиану собирается перевезти их в свое имение в пригороде Мадрида. Его семья не может дождаться встречи с новыми членами семьи».