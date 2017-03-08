Гороскоп на 8 марта: балуйте себя и близких яркими впечатлениями

Овен

Этот день не принесет долгожданных перемен, но все же даст Овнам возможность сделать первые шаги по направлению к поставленной цели. Важно не переоценивать своих возможностей и спокойно принимать помощь, которая наверняка будет предложена. Еще один значимый фактор – способность своевременно признать свои ошибки и сосредоточиться на их исправлении. Возможны интересные поездки.

Эмоциональный фон будет благоприятным, отношения с родственниками не преподнесут неприятных сюрпризов. Внимание любимого человека вас наверняка порадует. Старайтесь не скрывать своих желаний, обходиться без намеков и недомолвок.

Телец

Не стоит рассчитывать на легкие успехи в важных делах. Этот день будет скорее приятным и спокойным, чем плодотворным, а потому настраивайтесь на отдых, а не упорный труд. Возможны удачные покупки, подарки, однако о значительном улучшении финансового положения речь пока не идет. Поездки окажутся скорее утомительными, чем интересными, да и долгие прогулки вряд ли окажут бодрящее действие.

Хороший день для общения с членами семьи, отдыха в кругу близких людей. Прислушивайтесь к тому, что говорят окружающие – любая полученная в этот день информация окажется полезной, если истолковать ее правильно.

Близнецы

Эмоциональный фон будет несколько напряженным, поэтому вам придется проявить сдержанность, чтобы избежать ссор с окружающими. Особенно ярко выражена эта тенденция в первой половине дня. Постарайтесь не вносить в привычный распорядок значительных изменений – они приведут к ухудшению настроения, раздражительности. Нежелательно в спешке принимать решения о покупках, особенно если вещь предназначена для другого человека.

Хорошо сложатся поездки, если вы отдадите предпочтение неутомительным, легким маршрутам. Влюбленные прекрасно проведут время наедине, отказавшись от посещения светских мероприятий и увеселительных заведений.

Рак

Сложный день. Отношения с близкими оставляют желать лучшего, приходится прилагать немало сил, чтобы избежать конфликтов и ссор. Нежелательно обсуждать сложные проблемы: вы не готовы к компромиссам, и шанс прийти к единому мнению невелик. Постарайтесь сосредоточиться на решении практических задач – это отвлечет вас от пустых переживаний и будет способствовать обретению душевного равновесия.

Чрезвычайно важна моральная поддержка друзей: во многом благодаря ей вам удастся избежать подавленности, депрессии. Посещение увеселительных заведений оставит негативные впечатления, а вот в картинной галерее или историческом музее вы почувствуете себя вполне комфортно.

Лев

Весьма напряженными будут отношения с родственниками, в семье возможны серьезные разногласия. Конфликты примут хроническую форму, если вы не выслушаете спокойно и внимательно мнения близких, пусть и отличные от вашей собственной точки зрения. А вот в сфере романтических отношений позитивные тенденции исключительно сильны, и их благотворным влиянием могут воспользоваться как влюбленные, так и те, кто занят поиском своей «половинки».

Возможны встречи с друзьями, напомнят о себе старые знакомые, давние коллеги. Для многих этот день станет началом важных событий, меняющих мировоззрение и жизненный уклад.

Дева

Эмоциональный фон для неблагоприятен, вы раздражительны и нетерпеливы. Родственники предъявляют явно завышенные требования, да и с любимым человеком поладить непросто. Ощущение собственной правоты отчасти поднимает настроение, но мешает идти на уступки, которые в данной ситуации совершенно необходимы. Старайтесь не совершать под влиянием раздражения и гнева поступков, которые могут иметь далеко идущие последствия.

Друзья порадуют вас новыми идеями, заманчивыми предложениями. Не отказывайтесь от приглашений на светские мероприятия – участие в них подарит позитивные эмоции и даст возможность обзавестись полезными связями.

Весы

Несмотря на то, что порой негативные тенденции будут очень сильны, в целом день оставит приятное впечатление. Особое внимание следует обратить на отношения с родственниками – вы рискуете спровоцировать волну упреков в свой адрес, если погрузитесь в собственные дела, игнорируя интересы и просьбы членов семьи. Нежелательно отправляться в далекие поездки, а также заниматься тяжелой физической работой.

День хорошо подходит для решения творческих задач, научной работы, разнообразных исследований. Источником позитивных эмоций станет романтическое свидание. Весам, которые пока не нашли своей «половинки», будет полезно посетить светские мероприятия или иные многолюдные собрания.

Скорпион

Будьте терпеливы с родственниками и любимым человеком. Даже если они ведут себя не совсем так, как вам хотелось бы, сейчас не самый благоприятный момент для того, чтобы предъявлять претензии и выяснять отношения. Сгладить конфликты и найти выход из сложных ситуаций вам поможет чувство юмора. Наиболее самокритичным представителям этого знака представится шанс осознать и исправить собственные ошибки, положив начало переменам к лучшему.

Нежелательны серьезные физические нагрузки, занятия опасными видами спорта. Посещение вечеринок представляет определенную опасность для тех, кто склонен к излишнему употреблению спиртного и необдуманным поступкам.

Стрелец

День весьма удачный, хотя и заставляющий приложить некоторые усилия для достижения цели. Ваше настроение переменчиво, и порой вызывать раздражение будут мелочи, на которые в другое время вы бы наверняка не обратили внимания. Желательно не распоряжаться самостоятельно крупными суммами, не делать крупных покупок, которые могут вызвать неодобрение близких людей.

Достаточно сложный день с точки зрения общения. Не исключены неприятные встречи с особами, в недавнем прошлом заставившими вас страдать. Поддержка родственников и откровенная беседа с любимым человеком помогут вернуть душевное равновесие.

Козерог

Откажитесь от рискованных капиталовложений и сомнительных покупок – есть опасность потерять значительную сумму. Безгранично доверяя новым знакомым, вы рискуете оказаться в непростой ситуации, выход из которой удастся найти только благодаря помощи старших родственников или более опытных людей. Встречи с друзьями создадут благоприятные условия для проявления творческого потенциала.

Ваши решительные действия, упорство и настойчивость вызовут одобрительную реакцию членов семьи и любимого человека. Однако не следует навязывать окружающим свои представления о жизни и возможных способах решения существующих проблем – вы рискуете снискать репутацию непреклонного тирана.

Водолей

Возможны значительные расходы, не всегда оправданные и обдуманные. Будьте разборчивы в контактах, не доверяйте малознакомым людям и не позволяйте им манипулировать собой, иначе окажетесь вовлеченными в опасные интриги. Постарайтесь найти в своем окружении человека, на которого можно положиться, к которому можно обратиться за советом в трудный момент – сегодня поддержка такой особы будет вам очень полезной.

Настроение будет переменчивым, не исключены вспышки раздражения и гнева, а также ревности и собственнических чувств. Старайтесь не давать воли негативным эмоциям, воздерживаться от язвительных замечаний в адрес близких людей: только так можно сохранить мир с теми, кто вам дорог.

Рыбы

Воздержитесь от необдуманных поступков, они могут иметь печальные последствия. Велик соблазн добиться исполнения своих желаний, прибегая к сомнительным методам, однако вы поступите мудро, если откажетесь от поступков, которые могут вызвать осуждение общества. Держитесь подальше от особ, чья репутация оставляет желать лучшего: такие люди могут опорочить вас в глазах близких.

Это не самый удачный день для покупок, как крупных, так и мелких. Зато вы можете позволить себе тратить деньги на развлечения, баловать себя и близких новыми впечатлениями. Бескорыстная забота о любимом человеке наилучшим образом скажется на ваших отношениях.

По материалам Dvorec.