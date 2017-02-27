Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

На прошлой неделе соцсети всколыхнули жалобы на молодежную вечеринку, которая прошла 16 февраля в таллиннском ночном клубе CatHouse. Обиженная молодежь и родители подростков не только публиковали и комментировали посты в Сети, но и разослали жалобные письма по разным СМИ. 

В редакцию Limon.ee тоже пришла жалоба на концерт в клубе CatHouse от Ксении. Жительница Таллинна жаловалась на то, что в клубе было большое количество нетрезвых подростков, а половина пришедшего народа просто-напросто не смогла попасть в клуб и так и осталась мерзнуть на улице.

По словам женщины, из-за того, что было продано и роздано невероятное количество билетов, в самом клубе, среди тех, кто все же чудом на вечеринку попал, образовалась давка и беспорядок в гардеробе. Вся эта кутерьма началась из-за того, что изначально концерт дуэта из Владикавказа «Мияги и Эндшпиль» должен был состояться 3 декабря в клубе Factory, но из-за болезни одного из музыкантов был перенесен на 16 февраля в CatHouse. 

Разумеется, соцсети обрушились шквалом критики в адрес организаторов концерта, а вот у эстонского телеведущего Марка Вегаса свой взгляд на возникший конфликт. 

Далее мы публикуем мнение телеведущего. Соглашаться с ним или нет – решать вам, но тут явно есть над чем задуматься.

Клуб CatHouse и его незадачливые клиенты в один из четвергов не смогли по ряду причин остаться довольными друг другом. Пошел шепоток, подтянулись родители. Делу дали законный ход. Собственно, элементарный паттерн, когда личное неумение вести себя в обществе становится поводом для начала вселенской склоки. В ход пошли различные «новости» с оценкой поведения клуба и организаторов мероприятия. Но никак не поведения толпы, состоящей из молодых людей.

Правила вечеринки предполагали вход подростков 12+ и, разумеется, запрет на продажу спиртного внутри заведения. Большинство гостей с этими правилами справляются на раз-два, озаботившись незаконным для своего возраста допингом до того, как зайти в клуб. Предвидя любую попытку возразить, скажу, что могу отличить пьяного или упоротого подростка от трезвого. Здесь же должен родиться совет родителям: прежде чем винить кого-то в том, что чадо получило в нос от охраны или потеряло куртку, было бы неплохо ввести контроль за карманными деньгами ребенка. Покупка спиртного и веселящей химии запрещена. Первое в силу возраста. Второе в принципе. И это не правило клуба. Это прописано в УК. 

Далее: ежели молодые люди не в состоянии организовать посещение клуба в надлежащем состоянии, то разве можно винить принимающую сторону в том, что она закрыла входные двери перед частью толпы? Мне кажется, что билет на концерт для тинейджеров еще не гарантирует обязательного посещения мероприятия. Если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы. Ибо пионервожатых и воспитателей, на которых можно было бы переложить ответственность за поведение подопечных, внутри нет.

Безусловно, какие-то вопросы к организаторам останутся. Возможно, даже материальные. И, следует признать, их поведение сейчас - единственно верное. Через юристов и Департамент защиты прав потребителей. Но выводы, прежде всего, имело бы смысл сделать именно подросткам.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАcatcathousehouseклубродителискандал
смотри!
Смотри!
смотри!
эксклюзив!
смотри!
С днем рождения, Эстония!
Смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:53
Администратор таллиннского стриптиз-клуба показала комнату с плетками для солдат НАТО: здесь мы выведываем военные тайны
16:12
В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером
15:56
Эдгар Гергель: достали уже со своими новыми словами-паразитами «я тебя услышал», «принял» и «крайний»
15:26
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!
14:54
Марат Башаров пострадал от экстрасенсов
14:05
У Алины Кабаевой появился двойник: вот это сходство!
13:51
Добро пожаловать в танцевальный АД! В Таллинне стартует новая дерзкая вечеринка
13:50
Смотри и восхищайся вместе с нами! Ани Лорак ошеломила новым фото
12:51
Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией
12:42
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
12:31
Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла
12:24
Полиция моды: a вам платье Керсти Кальюлайд ничего не напоминает? (фото)
11:47
«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео) (3)
11:29
«Оскар 2017»: полный список всех победителей
11:17
Николь Кидман и ее мужа чуть не прогнали с красной дорожки за разврат (фото)
10:34
Голливуд в шоке: актриса пришла на «Оскар» без нижнего белья и показала это… (1)
10:27
Прислушайтесь к советам астрологов: гороскоп на 27 февраля
09:59
«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки
09:48
Звезда «Игры престолов» умер в возрасте 36 лет (1)
09:33
Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Оказывается, интеллект детям передается от матери

Оказывается, интеллект детям передается от матери

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

16:49
Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей
16:35
Шок и ужас: женщины курят во время беременности, чтобы ребенок был меньше и рожать было легче
16:13
Как мужчины понимают, что конкретная женщина – не их единственная
15:30
Прочти это, если ты не знаешь, почему от тебя сбегают мужчины
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!
Голливуд в шоке: актриса пришла на «Оскар» без нижнего белья и показала это…(1)
Эдгар Гергель: достали уже со своими новыми словами-паразитами «я тебя услышал», «принял» и «крайний»
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фалоимитатором? (фото)(5)
Полиция моды: a вам платье Керсти Кальюлайд ничего не напоминает? (фото)
Топ комментариев
Читайте и смотрите, как это было: главные события и наряды президентского приема в одном материале!(6)
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(5)
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фалоимитатором? (фото)(5)
Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети(4)
«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео)(3)
CмотриЦеликом
В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла

Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла

«Оскар 2017»: полный список всех победителей

«Оскар 2017»: полный список всех победителей

09:59
«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдотношенияпевицаплатьеприемроссиясекссмертьсмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees