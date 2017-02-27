Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

В редакцию Limon.ee тоже пришла жалоба на концерт в клубе CatHouse от Ксении. Жительница Таллинна жаловалась на то, что в клубе было большое количество нетрезвых подростков, а половина пришедшего народа просто-напросто не смогла попасть в клуб и так и осталась мерзнуть на улице.

По словам женщины, из-за того, что было продано и роздано невероятное количество билетов, в самом клубе, среди тех, кто все же чудом на вечеринку попал, образовалась давка и беспорядок в гардеробе. Вся эта кутерьма началась из-за того, что изначально концерт дуэта из Владикавказа «Мияги и Эндшпиль» должен был состояться 3 декабря в клубе Factory, но из-за болезни одного из музыкантов был перенесен на 16 февраля в CatHouse.

Разумеется, соцсети обрушились шквалом критики в адрес организаторов концерта, а вот у эстонского телеведущего Марка Вегаса свой взгляд на возникший конфликт.

Далее мы публикуем мнение телеведущего. Соглашаться с ним или нет – решать вам, но тут явно есть над чем задуматься.

Клуб CatHouse и его незадачливые клиенты в один из четвергов не смогли по ряду причин остаться довольными друг другом. Пошел шепоток, подтянулись родители. Делу дали законный ход. Собственно, элементарный паттерн, когда личное неумение вести себя в обществе становится поводом для начала вселенской склоки. В ход пошли различные «новости» с оценкой поведения клуба и организаторов мероприятия. Но никак не поведения толпы, состоящей из молодых людей.

Правила вечеринки предполагали вход подростков 12+ и, разумеется, запрет на продажу спиртного внутри заведения. Большинство гостей с этими правилами справляются на раз-два, озаботившись незаконным для своего возраста допингом до того, как зайти в клуб. Предвидя любую попытку возразить, скажу, что могу отличить пьяного или упоротого подростка от трезвого. Здесь же должен родиться совет родителям: прежде чем винить кого-то в том, что чадо получило в нос от охраны или потеряло куртку, было бы неплохо ввести контроль за карманными деньгами ребенка. Покупка спиртного и веселящей химии запрещена. Первое в силу возраста. Второе в принципе. И это не правило клуба. Это прописано в УК.

Далее: ежели молодые люди не в состоянии организовать посещение клуба в надлежащем состоянии, то разве можно винить принимающую сторону в том, что она закрыла входные двери перед частью толпы? Мне кажется, что билет на концерт для тинейджеров еще не гарантирует обязательного посещения мероприятия. Если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы. Ибо пионервожатых и воспитателей, на которых можно было бы переложить ответственность за поведение подопечных, внутри нет.

Безусловно, какие-то вопросы к организаторам останутся. Возможно, даже материальные. И, следует признать, их поведение сейчас - единственно верное. Через юристов и Департамент защиты прав потребителей. Но выводы, прежде всего, имело бы смысл сделать именно подросткам.