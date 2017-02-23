Участник скандального эстонского телешоу успел за время съемок отсидеть в тюрьме: вот что ужаснуло за решеткой больше всего

Парень поделился своим рассказом о жизни в эстонской тюрьме на странице в соцсети, пишет Elu24.

«Сначала боялся тюрьмы, ведь слышал, насколько это всё ужасно. Мой тюремный путь начался c арестантского дома в Рапла. Оттуда меня перевели в Таллиннскую тюрьму, а потом в вирускую. В Рапла был семь дней. Всё было хорошо до тех пор, пока не закончились сигареты. Я там очень много плакал о своей девушке, поскольку не мог быть ей опорой в трудные времена», - пишет Кальви-Калле Круусмяэ в своем блоге.

Молодой телевизионный герой был в Таллннской тюрьме четыре дня, радио Retro FM начало действовать на нервы. «Качество звука было таким, что дай бог терпения. Кормили там, конечно, очень хорошо, тут не на что жаловаться. Боксы для курения были меньше, чем камеры. Сосед по камере проносил с собой сигарету, чтобы вечером покурить. Пронести сигареты было легко, ведь никто не проверял там всё досконально. Немного щупали руки и тело, на этом всё. Вода из крана была с сильным вкусом хлорки», - рассказывает Кальви.

«Каждую божью ночь видел свою возлюбленную во сне, думал о ней и днем, и ночью. Мне было грустно, ведь не мог быть с ней рядом тогда, когда она нуждалась во мне больше всего. Больше я такой ошибки не допущу. Я в жизни сделал очень много ошибок, больше не хочу», - добавил парень.