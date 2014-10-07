Вот как ты потеряешь девушку, которая встречается раз в жизни

Она изменилась

Она говорит, что держит тебя на расстоянии, не подпускает слишком близко, любит только издалека. Она прячется за улыбкой, сдерживая водопады слез под пышными ресницами, пишет Soulpost.ru.

Она устала. Устала пытаться с людьми, которым все равно. Устала постоянно разочаровываться. Устала отдавать свое сердце в неправильные, недостойные руки.

Но больше всего она просто устала уставать

Она начала задаваться вопросами, а стоит ли эта беготня всей той боли, хотя все еще хочет любви, о которой просит ее сердце. Она не может понять, как что-то настолько прекрасное принесло ей так много боли. Она не может понять, почему она не получает любовь, которую заслуживает.

Она хочет большего. Ей нужно большее. А ею незаслуженно пользовались, пока она пыталась понять, за что же нужно держаться. Она пытается не потерять себя, все еще держась за тебя.

Она теряет себя из-за тебя

Она любит тебя. И она убеждает себя, что твоя любовь стоит этого безумия, что твоя любовь стоит этого хаоса. Но с каждым днем это проходит, и она начинает сомневаться в этом.

И со временем она начнет отдаляться от тебя, все дальше и дальше. Медленно ты начнешь замечать, как она далеко, что ее совсем уже нет. Ее нет рядом так, как раньше.

И однажды утром ты проснешься, а она уйдет

Ей придется идти дальше, наконец, поставив себя на первое место, и оставив тебя позади, чтобы найти то, что ей действительно нужно. Ей придется освободить себя от тебя, без оглядки. Теперь ты — лишь ноющее напоминание того, кем она была.

Таких девушек как она тяжело любить, но они того стоят

Вся боль научила их никогда не соглашаться на меньшее, чем то, чего они достойны. Их смелость и сила выгравированы болью на их коже, скрывая слабость, которая под ней.

Такие девушки — те, которые умеют постоять за себя, отказываясь просто сидеть и жаловаться. Они из тех, кто любит всем сердцем, и готовы сделать все, чтобы найти ту любовь, которой они достойны.

Если тебе повезло найти такую, никогда ее не отпускай. Потому что как только она начнет уходить, ты потеряешь ее навсегда. В тот момент, когда она перестанет стараться, ты поймешь, что потерял ее.

И она никогда не вернется!