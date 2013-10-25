Существующий уже 21 год исторический клуб Hollywood проведет сегодня свою последнюю вечеринку и снова откроет двери только в далеком будущем! Пишет Elu24.ee.

По словам представителя увеселительного заведения, настроение людей сейчас очень сложно поднять. Поэтому мы решили закрыть дверь и открыть их снова в 2100 году. Будущее всегда лучше и уже туда мы приглашаем своих гостей прямо завтра.

Посадка в космический корабль начнется завтра в 23:00.

В субботу, 11 февраля, в ночном клубе Hollywood открывается новая серия отрывных вечеринок BEYOND TOMORROW!

В первый рейс вместе с гостями клуба отправится DJ RAM и полуфиналист конкурса Eesti Laul 2017 Хуго Мартин Маасиках, он же DJ WHOGAUX.

С билетом кинотеатра Kosmos IMAX вход на вечеринку BEYOND TOMORROW завтра будет для тебя бесплатным!